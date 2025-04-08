對美談判 綠委點名蔡英文、蕭美琴 蔡：對執政團隊有信心

2024總統大選前，時任總統蔡英文（左）、民進黨正副總統候選人賴清德（右）、蕭美琴（中）3人曾合拍「在路上」競選廣告，蔡英文曾說，「你們一定會開得比我更好」。（圖／取自YouTube）

應對美國關稅 新制，賴清德總統指派行政院副院長鄭麗君領軍對美從零關稅起，有民進黨立委點名有國際談判經歷的前總統蔡英文主責，或曾任駐美代表的副總統蕭美琴領軍，蔡英文辦公室昨表示「不予評論、對執政團隊很有信心」。

行政院前副院長施俊吉則表示，從零關稅談起是正確方向，但美國未必接受，美國真正目的除縮小貿易逆差，也希望藉由加徵關稅創造稅收，合理談判空間應設定在15%至20稅率區間，他認為若不解決台幣貶值問題，即使美方同意部分減稅，台美貿易逆差仍難以扭轉。

川普 當選美國總統後，行政院長卓榮泰便指示鄭麗君組成台美經貿工作小組關注進度、針對川普新政研議對策。不過，民進黨立委陳素月、何欣純昨公開喊話政府盡速組專案小組，針對外銷為主的廠商提供短中長期因應方案，必要時推出特別預算因應。兩人提到，關稅談判代表須極具重量、有專業經驗，點名有國際談判經歷的卸任總統蔡英文及對美溝通經驗豐富的蕭美琴，「由蔡、蕭任特使團長能凸顯台灣政府非常重視與美談判」，藉以取得川普信任、為台灣談到最好最優條件，降低高關稅對台衝擊。

施俊吉昨接受網路節目「中午來開匯」訪問時提出3策略，首先是增加自美進口商品以縮小雙邊貿易逆差，其次是合理調整出口結構並強化對具爭議商品管理、嚴格把關業者「洗產地」以確保出口合乎規範，最後是分散出口市場，降低對美依賴。目前台灣對美出口占23%，應避免「將所有雞蛋放在同一個籃子」。

施俊吉表示，真正被忽略的關鍵是台幣匯率 。去年9月至今台幣已貶值約5.3%，為全球第二大貶值貨幣，僅次於韓元，雖貶值有助出口競爭力，但卻同時推高進口成本、加劇通膨；台美貿易逆差根本在台幣匯率，呼籲央行調整匯率政策，將台幣升至合理區間甚至接近15至16元兌1美元，才能從根本改善貿易失衡問題。

川普宣布對等關稅造成全球股災，各國均希望有機會與美方進一步談判。相關人士透露，台方「仍在排隊中」，持續透過管道對美方表達談判需求，行政團隊也緊盯進度。但有涉外人士指出，對等關稅決策圈太小，再加上華府情勢不明朗，目前尚未找到突破口。

據了解，目前對美遊說重點不會只談台灣產業遭遇的衝擊，也會綜合論述美國企業被波及的層面和狀況，盼打動川普政府，朝有利台灣的方向調整。

早在川普不斷對台灣晶片表達不滿，聲稱「台灣搶走美國晶片生意」時，台駐美代表處即不斷與美方交涉，希望說服美方，台灣屬於晶片供應鏈的一環，並非美國的競爭者。在台積電受到客戶壓力，主動擴大對美投資後，半導體產業關稅危機暫時解除警報，但面對川普再提出對等關稅政策，代表處也戒慎恐懼，開始四處奔走，透過包括國務院等傳統管道，希望能與川普政府交涉。

然而，有涉外人士指出，對等關稅的決策圈太高、太小，幾乎是川普與幾名高層官員就拍板決定，台灣現階段仍難以找到突破口；他說，華府氣氛詭譎，尤其是川普日前與極右翼人士會面後，開除多名白宮國安會官員，華府官員現在人人自危。

據指出，連國安系統也未能在第一時間掌握情資，如民進黨立院黨團總召柯建銘日前預判美方對等關稅約10%左右，並指消息來自國安會議，與最後數字大相逕庭，其資訊正是由國安會提供。

至於台國安會秘書長吳釗燮訪美，則為台美間「特殊管道」對話；吳釗燮和外交部長林佳龍去年8月即訪問華盛頓地區，參與賴清德總統就任後的首次特殊管道會談。據了解，吳釗燮此次會面屬於例行性會議，早在對等關稅政策宣布前就安排好日期；有涉外人士研判，吳釗燮或許希望在會中與美方討論對等關稅議題，但台美會談主題與對等關稅無關。