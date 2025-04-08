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台股1702檔股票 今平盤下禁放空 國安基金不排除護盤

記者朱漢崙／台北8日電
面對美國對等關稅震撼，台股7日連假後重新開市，賣壓湧現補跌，收盤有多達936檔上市公司股票跌停。（中央社）
面對美國對等關稅震撼，台股7日連假後重新開市，賣壓湧現補跌，收盤有多達936檔上市公司股票跌停。（中央社）

川普對等關稅引發全球金融市場動盪，台股昨日無量崩跌，「開盤即收盤」，終場指數重挫2065點、跌幅9.7%，寫下史上最大跌點與跌幅紀錄。國安基金昨表態不排除召開國安基金臨時委員會，證交所除了再信心喊話，也表示昨天跌停的1702檔上市櫃股票今天禁止平盤下放空。

金管會周日祭出限制借券賣出等「救市3箭」，但仍無法阻擋台股昨天的恐慌性賣壓，經過證交所和櫃買中心盤點，上市和上櫃公司分別有1039家和847家，昨天打入跌停的股票分別有936家及766家，依現行規定，這1702檔股票今天將受到禁止平盤下放空的管制措施限制。證交所表示，這將有助於減少投機性放空對股市衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

證交所也說，昨天借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%，顯示金管會祭出的穩市措施應有達到抑制空方賣壓效果。不過，針對金管會開放多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金，彌補融資擔保維持率的成效仍有變數。

在國安基金的動向方面，據了解，國安基金對於是否進場護盤已進行沙盤推演，首先，將視昨晚開盤的美股和台股今天走勢；其次，其他國家或地區的股市跌幅；最後是美股期指下跌收斂的程度。因此是否召開臨時委員會議拍板進場護盤，最快今天下午可見分曉。

根據國安基金幕僚的評估，在亞股當中，以香港股市昨下跌逾13%最具指標意義，台灣雖然跌勢並非最嚴重，但這是因為台股有10%的跌幅限制，因此要再觀察今天台股開盤後的狀況。法人預期，今天台股的跌幅至少超過5%。

台股 美股 香港

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