關稅重擊傳產 老牌伸仁紡織擬裁員 彰化水五金將減產

彰化老牌大廠伸仁紡織董事長白璨榮熱心公益，3年前捐贈急救訓練模型給彰化縣消防局；他7日坦言美國關稅重擊，人力縮編恐是不得不的作法。（本報資料照片）

美國對等關稅 重擊台灣傳統產業。彰化紡織大廠伸仁紡織董事長白璨榮說，紡織業原就經營困難，美國關稅帶來最後一擊，縮編人力將是不得不的作法；台中工具機廠商已收到暫緩出貨通知、彰化水五金業者則採減量生產因應，業者多有最壞打算的心理準備。

台灣被美國課徵32%關稅，加上中國大陸、越南 、印尼與柬埔寨等台商重鎮也被課徵更高稅率，對台灣成衣、製鞋與紡織廠帶來重擊。

以泳衣、機能衣代工起家的老牌廠商伸仁紡織董事長白璨榮說，台灣紡織業陸續出走大陸、越南，近年又因客戶流失7成5苦撐，如今再因美國關稅提高，前景悲觀；美關稅上路後，成本壓力難以承受，已做好最壞打算；為了降低損失撐下去、加上自己老了，若大幅縮減部門和人力整併，是不得不的作法。

他強調，美國是台灣很多產品最終的消費大國，如果所有出口美國產品都將課高關稅，恐將出現退貨潮，尤其各國貿易戰開打將導致進口成本暴增、物價飛漲，最終引發通縮危機，衝擊將超過SARS疫情。

台中工具機等產業以外銷美國為主。台灣機械公會常務監事張市育指出，已有廠商接獲美國代理商通知暫緩出貨。另有目前在海上、簽定船上交貨及關稅由買方支付訂單的契約也被打亂，要怎麼分擔還不明。

張市育說，即使是台美協商也要一年半載，這段期間廠商「皮繃緊一點」得靠自己撐住；政府880億（台幣，下同，約27億美元）支持方案尚未見實施方式，台灣匯率 又不如日韓，對等關稅製造出7至8個百分點差距讓競爭力大受影響，機械業同業都有作最壞打算的心理準備。

彰化水五金產業年產值600億元，7成外銷美國。生產衛浴商品的彰化鹿港詮偉五金總經理陳啟鋒說，公司不敢輕言出貨，以免蒙受損失，如果最後仍維持32%稅率，只能減量生產；人力調配也朝減班或輪值因應。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，已知有7成廠商受影響，已開始減少出貨，未來可能採取輪休因應，甚至裁員都有可能。

南投竹山的鈺梭企業生產工業用釘、釘槍等，8成產品外銷，主要市場在美國。董事長許永昌說，美關稅影響非常大，已威脅公司營運，美國當地還有庫存的廠商已通知暫停出貨，已作好的貨就卡在工廠，過去每月出口逾十二個貨櫃瞬間掉到兩、三個，但不敢貿然停工，怕影響整體營運。

素有「螺絲窟」稱號的高雄岡山地區螺絲、螺帽扣件業者如坐針氈，業者直言，螺帽及螺絲「薄利多銷」，利潤本來就就少，如今被客戶要求吸收關稅，就算僅吸收一半也超過利潤，銷美根本沒賺頭，未來半年若談判沒好消息，業者恐怕很難過。

台南市政府昨和農業部等單位與蘭花、台灣鯛業者座談，台灣鯛協會表示，養殖業者都在觀望不敢訂魚苗，倘若如此，未來台灣鯛（吳郭魚）產業恐面臨凋零；南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉則說，台灣鯛養殖端仍正常運作，但關稅情況不明，美國訂單都暫停，貿易商冷凍庫也滿庫，希望政府鼓勵台灣消費者多採購。