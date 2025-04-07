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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

台股開盤重挫逾2000點 金管會祭出最嚴限空令

台灣新聞組／台北7日電
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美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，7日台股一開盤隨即下跌2000多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。（記者許正宏／攝影）
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，7日台股一開盤隨即下跌2000多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。（記者許正宏／攝影）

美國關稅海嘯引發全球股災，台股7日開盤指數直墜1144.65點，開盤指數為2萬153.57點，開盤不久下跌逾2000點，大盤指數失守2萬點，終場以1萬9228.03點，下跌2070.19點作收。為防堵禿鷹乘虛而入加重台股跌勢，金管會宣布7日起祭出兩大史上「最嚴」限空令，實施日到11日止，為期五天。

台股因清明連假休市，期間川普開啟關稅大戰，美股連兩個交易日大跌，四大指數在兩個交易日累積跌幅都超過9%。

法人指出，除了投資人的恐慌性賣壓，另一個賣壓來源是程式交易停損單，會因為行情快速下跌而被大量觸發，甚至因此引發「多殺多」停損賣壓；程式交易空單也可能同步進場放空指數。此外，投資人若賣出ETF，則會因贖回潮造成ETF成分股更大賣壓，尤其是ETF占台股比重接近三成，力道不容小覷。

法人表示，台股7日跌破1萬9533點，大盤指數下跌超過1765點，轉入「熊市」，也就是從波段高點回檔20%。台股自去年7月11日登上2萬4416點新高以來，至2日收盤已回跌3118點、跌幅12.7%，邁入「修正」階段。

金管會則祭出近三年來首次限空令，包括：一、投資人借券賣出總量砍到3%，等同外資借券賣出打一折；二、拉高融券保證金成數到130%，實施日到11日止，為期五天。與過往最大差異是「力道史上最強」，尤其外資借券打一折，「幾乎等同禁止外資借券放空」，可限制外資摜壓股票，有效緩和遭「空襲」的權值股，拉抬股市。

證期局副局長高晶萍6日說，「力道重」是要全面防堵「投機性空方」。投機空方被市場視為禿鷹，在股市下跌時，若禿鷹橫行，恐加重股市下跌力道。

高晶萍說，川普關稅政策變化大，各國也與美方交涉，因此限空令先實施五天，再彈性調整。

行政院長卓榮泰6日在官邸邀集財經部會官員開會，沙盤推演國內股市本周遇到劇烈波動的各種因應方案。

金管會採三大暫行措施；一、放寬抵繳擔保品範圍；二、調降投資人每日盤中借券賣出總量，從「前30日均量的30%、降到3%」。三、融券保證金成數從90%提高到130%。

台股 關稅 川普

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