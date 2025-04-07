等不及中央謀定 國民黨縣市長先共商對策

因應美國對等關稅政策，台北市長蔣萬安（右二）致電基隆、新北、桃園三市長，敲定本周舉行基北北桃四市長會議，共商應對策略。（本報資料照片）

因應美國對等關稅 政策，藍營多位縣市首長等不及中央，台北市長蔣萬安 昨致電基隆、新北、桃園三市長，敲定本周舉行基北北桃四市長會議，共商應對策略。桃園市長張善政 也聯繫新竹縣市和苗栗縣首長，盼聯手維護桃竹苗科技廊帶發展。

張善政直言，傳產在大國角力下最容易被犧牲，等不了中央「謀定而後動」，本周他將出席行政院會反映業者需求，也呼籲中央與地方須盡快協助業者因應變局。

蔣萬安在川普未宣布對台課徵32%關稅前，就曾主動示警美關稅政策可能對台灣物價、產業與市政建設造成衝擊；美國宣布當天，蔣也啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」，並向中央喊話停止大罷免內耗、團結共識，一致對外。

蔣萬安7日將率隊拜會內科發展協會、台北市進出口商業同業公會等，聆聽產業界意見。知情人士指出，蔣6日一一致電新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，倡議一周內開基北北桃四市長會議，據了解，四位市長已初步形成攜手面對關稅衝擊的共識。

除基北北桃平台對接，張善政6日表示，他也分別聯繫竹竹苗首長，盼盡速與業者會商提出對策，包括訂單流失、銷售減少，甚至最嚴重將衍生無薪假、失業問題，桃竹竹苗各科技廠皆是牽一髮動全身，須協同作戰。

另外，美國高關稅恐衝擊台南蝴蝶蘭、鯛魚等產業，台南市長黃偉哲6日啟動「針對美國政府關稅緊急應變小組」，提出多元拓展市場、重點輔導中小微型企業，及強化產業對話平台三項策略，同時將動用第二預備金，全力協助台南產業突圍。