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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

美關稅海嘯下救台股 政府基金1515億台幣銀彈上膛

記者江睿智、戴玉翔／台北7日電

美國對等關稅風暴來襲，台股恐面臨無量崩跌，財金部會高度警戒。政府基金共有1515億元（台幣，下同，約45.4億美元）銀彈，將伺機進場布局台股；國安基金也密切關注國內外局勢 ，視情況決定是否召開臨時會。

勞動基金在台股動向動見觀瞻。據了解，勞動基金手上已決標未撥款金額共1345億元，包括絕對報酬625億元，及相對報酬720億元；另退撫基金手中也有已決標未撥款170億元，換言之，政府退休基金合計1515億元，隨時可伺機進場布局台股。

美國對等關稅政策重創全球股市，行政院長卓榮泰6日於官邸再次召開會議，邀金管會等單位，沙盤推演國內股市可能波動。

外界關注國安基金7日是否召開臨時委員會？對此，財政部表示，國安基金依相關條例規定於4月間召開例行委員會，至會議時間等均依指示辦理。

據了解，國安基金每年1、4、7、10月召開例行委員會議，原預定在4月14日召開例會，但若需召開臨時會討論護盤，隨時都可開會。依照往例，國安基金不會馬上出動，仍會先觀察市場變化，再針對情勢做出專業綜合研判。

國安基金在清明連假台股休市期間，隨時密切關注國內外政經局勢變化，以及美國、歐洲等地區股市交易情況，依規定，若遇資本市場失序等狀況，國安基金可視情況召開臨時會，討論是否執行市場安定任務。

全球股市因關稅大刀元氣大傷，美股三大指數道瓊工業指數、S&；P500指數、那斯達克指數連兩天近乎崩盤，以科技股為主的那斯達克指數較2024年12月16日收盤新高2萬173點下跌超過20%，確定進入熊市。

依據「國家金融安定基金設置及管理條例」，目前國安基金總額維持在5000億元。過去國安基金共有八次護盤，第一次是在2000年3月16日首次政黨輪替，護盤五天後就退場，是進場天數最短一次。

最長一次進場275天，也是最近一次進場是在2022年7月13日，主要受俄烏戰爭與通膨等利空夾擊，當時台股已累計下跌4268.22點，在國安基金進場後得以緩解，至2023年4月13日才退場。

其他幾次包含2000年網際網路泡沫、以巴衝突；2004年319槍擊事件、兩岸關係緊張；2008年全球金融海嘯；2011年歐債危機、北韓領導人金正日猝逝；2015年人民幣劇貶，亞洲多國貨幣競相貶值，恐慌性投降式拋售；2020年新冠肺炎疫情及國際油價暴跌所帶動的股市大跌。

至於勞動基金是否配合國安基金進場護盤，勞動基金運用局6日僅表示，「護盤是國安基金責任」。事實上過去以來，勞動基金對外表明立場是，勞動基金攸關勞工退休金，護盤不是勞動基金義務，但勞動基金會逢低買進，目標是為達成資產配比目標，並賺取合理及穩健收益。

台股 關稅 退休金

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