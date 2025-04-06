關稅風暴後…賴清德舉「至少還有音樂」挨批何不食肉糜

總統川普宣布對等關稅政策，國際深受衝擊。國民黨立委徐巧芯說，對比其他國家領袖紛紛採取行動，賴清德總統卻要大家享受音樂。（取材自徐巧芯臉書）

總統川普 宣布對等關稅 政策，各國均深受衝擊。在關稅風暴後，賴清德 總統4日晚於屏東「台灣祭」音樂活動透過預錄影片首度露面，舉著「至少我們還有音樂」毛巾，國民黨立委徐巧芯說，對比其他國家領袖紛紛採取行動，賴清德總統卻要大家享受音樂，能指望他解決問題嗎？民眾黨怒轟，何不食肉糜的正副總統與行政團隊，讓國人與產業的焦慮感拉到最高點。

網友也罵聲連連：「我股票都快破底了，總統在墾丁吹海風」、「現在各國總統都在忙著想怎麼應對關稅戰，我大台灣國總統還在拍這小清新影片」、「幕僚真的離人民太遙遠了！出這種鬼點子，嫌票太多？」「把經濟搞到崩潰，還在這邊至少我們還有音樂」。

徐巧芯表示，全世界的領袖，都戰戰兢兢，如履薄冰地應付衝擊，這兩天，她在媒體上陸續讀到。新加坡總理黃循財，立刻發表電視談話，宣布不開徵報復性關稅，但提醒新加坡人民，影響將會深遠廣泛，最糟，就是大蕭條與世界大戰；德國總理蕭茲，明確表示川普的做法「根本上是錯誤的」，認為歐盟應該反制，但也期待以對話解決分歧。

徐巧芯強調，日本首相石破茂，將普遍關稅定調為「國難」，爭取與川普通話，並表明如有必要再度訪美，會毫不猶豫地行動；法國總統馬克宏，呼籲企業暫停投資美國作為反制，直到美國釐清問題；加拿大總理卡尼，對美國進口汽車徵收25％關稅；英國首相施凱爾，雖然英國僅被課徵10％「對等關稅」，仍表態將爭取關稅下修或完全取消。

徐巧芯諷刺說，然後呢？然後中華民國總統賴清德在發臉書、發X，終於露面是預錄影片，「希望大家好好享受墾丁的海風、南國的熱情，盡情享受音樂」，喜孜孜地舉起「至少我們還有音樂」的布巾。

屏東縣長周春米表示，這支影片3月26日即錄製完成，「至少我們還有音樂」是台灣祭的品牌精神，今年台灣祭音樂活動已邁入第五年，五年來一直是年輕聽團朋友認同台灣祭的識別，今年毛巾甚至在第一天就賣完。美國總統川普4月2日才宣布對等關稅，沒想到這支影片竟被拿出模糊焦點，周春米表示深感遺憾，強調面臨罷免危機的藍委們不要用顛倒時空、造謠的手法企圖轉移焦點，讓音樂回歸音樂也，希望各界尊重音樂、尊重在地發展，請不要模糊焦點。