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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

不會關稅報復 提10項配合 賴清德：台美從零關稅談起

記者張文馨、胡玉立／綜合報導
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總統信心喊話 賴清德總統昨天傍晚以八分鐘影片向全民信心喊話，並表示面對美國的對等關稅，台灣沒有計畫採取關稅報復。（圖／台總統府提供）
總統信心喊話 賴清德總統昨天傍晚以八分鐘影片向全民信心喊話，並表示面對美國的對等關稅，台灣沒有計畫採取關稅報復。（圖／台總統府提供）

針對美國計畫對台灣課徵32%的對等關稅，台灣的總統賴清德5日以八分鐘影片對外說明，表示不會採關稅報復，企業對美的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有改變。

賴總統提出台美從零關稅談起、排除非關稅貿易障礙等五策略、五作法應變，請國人勿恐慌。

川普對台灣課32%關稅，低於中國的34%，但高於日本的24%和南韓的25%，超出預期；而此前台積電還宣布加碼在美國投資設廠超過1000億美元。

這是川普總統2日宣布對等關稅後，賴清德首度站上第一線對外說明。對等關稅政策宣布後，全球股市經歷多日暴跌。

賴總統5日邀集傳產和中小微型企業代表座談討論對等關稅，傍晚他透過八分鐘的影片向全民信心喊話，稱台灣經濟具韌性，只要應對得當可降低衝擊。

賴清德提出的五策略包括談判爭取改善對等關稅、提出產業支持計畫、提出中長期經濟發展計畫、台灣加美國的新布局與開啟產業傾聽之旅。

其中最重要的台灣與美方談判有五做法，台灣希望比照美加墨自貿協定，台、美雙方從零關稅開始談起。第二是擴大對美採購降低貿易逆差，行政院已經完成盤點大量採購計畫，國防部也提出軍事採購清單。

第三是擴大對美投資，除了台積電加碼投資，其他產業都可以加碼投資美國。第四是排除非關稅貿易障礙。第五是解決美方長期關切的高科技產品出口管制與洗產地問題。

川普先前透露已與越南領導人通過話，表示兩國將會協商。美國對越南課徵高達46%關稅，越南是東亞各國降低成本而設廠的重要基地。

美國股市已經暴跌兩天，市值蒸發6.6兆美元；亞股7日一開盤全部下跌，台股也是立即暴跌。

關稅 越南 賴清德

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