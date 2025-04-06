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台航空大廠超前部屬 川普宣布關稅前來美設廠 波音、GE都是客戶

記者黃寅／台中即時報導
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漢翔航空工業6日表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑鈉州購置總面積超過千坪的廠房。（圖／漢翔提供）
漢翔航空工業6日表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑鈉州購置總面積超過千坪的廠房。（圖／漢翔提供）

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，對此，漢翔航空工業似乎有神來之筆能力一般，提前兩天（3月31日）就曾發新聞稿表示「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應」並發表該公司已在美國亞利桑納州購置總面積超過千坪的廠房。

不過，漢翔今天表示，因為美國尚未對航空業的關稅部分有進一步描述，未來發展尚難預測，但公司有相關的因應政策，會在美國設廠就是其中的一環。

漢翔航空工業3月31日的新聞稿表示，「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多...
漢翔航空工業3月31日的新聞稿表示，「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應」。(圖／漢翔提供)

據了解，美國波音、GE、Honeywell等都是漢翔的大客戶，為其生產航太相關產品，目前既已有美國廠，未來會爭取更多訂單。

漢翔在先前的新聞稿中也表示，美國廠建廠初期以生產發動機高價值零組件打穩業績基礎，再逐步增加不同品項。尤其，美國落實優先採購美國製造產品的BAA（Buy America Act）法案，對此，漢翔都已迅速因應。

漢翔董事長胡開宏也說，在全球局勢不穩的情況下，漢翔要爭取國際訂單，美國設廠、接單、打造新產線，都是必須策略。目前已踏出重要一步，也樂見國內廠商一同前往，形成產業聚落。

他說，漢翔2016年即在美國成立子公司，美國廠是漢翔的海外生產據點，也是進軍美國市場的重要基石，新廠房幅員廣大，結構規畫妥適，且靠近主要客戶，位置極具戰略意義，能夠打造更加穩定的供應鏈，讓地緣政治的風險降到最低。

另外，胡開宏上個月25日還率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團（Cape EMS Bhd）總裁鄭莉蓁簽署合作意向書，宣布雙方將在儲能、航空、生技醫療三大領域深度合作，共同拓展東南亞市場。美國廠同時也導入縱橫集團的設計與製造技術，展開生技醫療產品的合作。

漢翔董事長胡開宏（右三）上個月25日率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集...
漢翔董事長胡開宏（右三）上個月25日率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團(Cape EMS Bhd)總裁鄭莉蓁（左三）簽署合作意向書。(圖／漢翔提供)

關稅 川普 東南亞

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