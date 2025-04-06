關稅難題罩頂 台派員來美交涉 吳釗燮與川普政府祕密對話

因應美國對等關稅，賴清德總統(面對鏡頭右一)5日與ICT產業代表在總統官邸會談。(圖／總統府提供)

美國總統川普 宣布對台灣課徵32％，恐重創台灣經濟，因距離對等關稅 4月9日生效僅剩不到一周，談判時間相當緊迫，賴政府已派員赴華府 針對關稅議題進行交涉。此外，賴清德總統與行政院長卓榮泰昨日在總統官邸緊急與國內資通信、電子科技等業界巨頭會談，急商對策，期盼能解決關稅難題。

根據金融時報報導，國安會秘書長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員做「特殊管道」下的祕密對話，報導並指出，外交部長林佳龍也是代表團成員之一。不過據了解，林佳龍此次並未同行。

政院人士證實，已派員赴華府針對對等關稅議題進行交涉，且會增加談判方案內容與加大談判力道。據了解，政府派員赴美交涉對等關稅，是以行政院、經貿辦層級官員為主；賴政府持續在盤點台方談判籌碼，包括降低關稅、增加對美投資、採購以及排除非關稅投資障礙等措施。

美台之間的「特殊管道」對話已運行多年，但在2021年才由金融時報首度披露；金融時報報導，這場「特殊管道」對話於4日舉行，是美國總統川普宣誓就職之後，台美雙方首次透過此管道對話。

對此，台駐美代表處表示，沒有評論。

金融時報報導，吳釗燮和林佳龍去年8月曾造訪華盛頓地區，進行賴總統就任後的首次「特殊管道」會談。雖然正逢川普宣布對等關稅政策，台灣被開徵32％的關稅，但據了解，與美國協調對等關稅政策並非吳釗燮此行主要目的。

此外，總統府昨日緊急與科技業重量級代表會談盼解決關稅難題，與會者包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、金仁寶集團董事長許勝雄、和碩董事長童子賢、宏碁集團創辦人施振榮、華碩集團共同執行長胡書賓、台積電副總暨TSIA理事長侯永清、電腦公會理事長彭双浪及電電公會理事長李詩欽等。

今日賴總統繼續邀請傳產、中小微企業座談，據了解，包含汽車、紡織、鋼鐵、石化等產業，都將出席會議。

由於川普掀牌對等關稅新制，對台灣課以32%對等關稅，遠高於預期與台灣主要競爭對手南韓與日本，引發各界高度關注，憂心台灣科技業恐陷入困境，因此邀約業者召開會議，共同討論解決之策。

據與會者描述，國內科技業者均認同謀定而後動，切勿操之過急，目前各國因應川普關稅戰方法不盡相同，有報復、有低頭，也有部分妥協，看起來沒有絕對標準答案或正確做法，因此需思考過後再行動。

業者表示，此刻政府應該先了解、認識籌碼有哪些，從中與美方進行談判，不必急著掀牌，可先提出產業安心方案，然後將談判目的放在產業未來中長期的布局。