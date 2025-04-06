大屋頂下／中共軍演動漫描繪的台獨

伴隨大張旗鼓的軍演，中共 以一部49秒的動漫繪描出對於台獨的認知，所呈現的「語境／上下文」（context）為前所未見，頗可探究。

中共常說「反對任何形式的台獨」，語焉不詳，如今這部動漫給了答案。

動漫將賴清德 畫成一隻綠蛆，活動在一個標註著「民主／自由／和平／繁榮」的泡泡裡。他一隻手推翻蔣介石銅像，另一手掐住柯文哲的脖子，並操作「新課綱／綠色恐怖十七條／軍購」等。

這樣的context，是將賴清德在內外兩方面的兩岸操作貫通起來。一方面，把中國定為「境外敵對勢力」。另一方面，又將台灣內部的反台獨或民主異議打成「境內敵對勢力」；例如否定蔣介石及推出新課綱是顛覆中華民國 敘事，柯文哲及十七條則是整肅民主異議。以上這些，皆是「任何形式的台獨」。

這樣的論述，已將賴清德標榜的「自由／民主／和平／繁榮」一概與台獨操作掛鉤，並稱這是「倚外謀獨攘內瘋／逆施民主毀繁榮」。最後的結果是「借殼毒台／空殼禍台／破殼毀台」。

賴清德可回答：中共對你是否誤解深重？或中共其實是說出了真相？無論是真相或誤解，兩岸關係要如何走下去？

你視中國為敵，難道中共不能視你為敵？你搞台獨，難道也要中共笑納？

賴清德應當深思：在俄烏戰爭爆發時，一度出現了「台灣烏克蘭化」的議論，兩岸突然墜入了「戰爭醞釀期」。但是，在俄烏戰爭不知如何收場的此時此際，兩岸反而可能出現了「和平機遇期」。

賴清德不可繼續陷溺在「戰爭醞釀期」，應幡然醒悟，營造「和平機遇期」。試就美中台三方面分論：

一、先談美國。對台灣而言，台積電是「國殤」事件。美國劫奪台積電，就是「棄台論」的真實演示，這就是美國對兩岸一旦戰爭的終局想定，準備面對台灣淪陷。

受到烏戰的啟示，美國必已更加失去介入兩岸戰爭的意願與意志。川普早已對台灣說「你是筆尖／他是書桌」，這也是美國中樞的普遍常識。兩岸如果爆發戰爭，美國一定不會「坐視」，但美國的最佳戰略仍是「不使戰爭發生」，這必定是美國在烏戰後更趨明確的思維。美國深知中共遠比俄羅斯更難對付，台灣也遠比烏克蘭更難守護。

準此，烏戰後的美國兩岸政策應當是：不要打仗，兩岸分歧應「以海峽兩岸人民都可接受的方式獲得解決」（美國國務院新詞）。

因此，台灣可以寄望美國在兩岸支撐和平，但不必妄想把美國拖下水參戰。

二、再談中共。中共若武統台灣，美國不會「坐視」，姑不論屆時美國介入的程度如何，但俄羅斯既已「垂範」在前，中共就不必再自己伸腳進油鍋裡試探。至於台灣，如果中共把台灣打得像烏克蘭一樣，這非但是中國的國難，更是國恥。

於是，在烏戰前中共常對台灣說的「地動山搖」已經很久聽不到了。換來的是王滬寧說：「兩岸問題以和平方式解決的基調不變，沒人想打仗，也沒有所謂攻台時間表，就是好好交流。」

至於對美西方在兩岸的挑唆，習近平在舊金山對拜登說「沒有武力攻台的時間表」，另對馮德萊恩說「美國試圖騙中國入侵台灣，但我不會上當」。

武統台灣與中國和平崛起是相互矛盾的。

目睹俄烏雙方的慘烈後果，中共在兩岸政策上轉向「和平解決為基調／沒有攻台時間表」，應是大勢所趨，難以個人意志為轉移。

三、再說台灣。川普的中國政策是「以和為主／備而不戰／鬥而不破」，且是「張弛互用／時張時弛／忽張忽弛」。

如此，將使台灣陷於兩難。川普對中國如採尖銳、衝撞、敵對的姿態，台灣就被挾持，失去了主張和平的權利。反之，川普對中國若採平緩、綏靖、交易的手法，台灣就被拘束，失去了對抗的空間。和平或對抗都須看美國眼色，完全喪失了主體性。

台灣要覺悟，美國根本不相信筆尖能鬥得過書桌，但美國卻要利用台海情勢來挾持與勒索台灣。一方面看衰台灣的下場，劫走台積電；另一方面又深刻介入台灣國防，激化兩岸敵對，宣稱要將台灣變成豪豬，不惜使台海出現「地獄景觀」，勒索台灣將國防預算增加至GDP 10％，供養美國軍工複合體，誑稱「保護費」。這是什麼戰略清晰？這又是什麼戰略模糊？台灣有什麼道理陪美國玩這種賭命的遊戲？

綜上所論。烏戰後，美國的國際領袖地位動搖，其介入國際責任的能力與意願皆告收縮，這使他提升了「不願見台海戰爭」的思考。中共受烏戰啟示，在內外約束下，「和平解決為基調／沒有攻台時間表」的思考亦在上升。台灣在烏戰後，已然處於「希望成為烏克蘭亦不可得」的境地。但若不能成為烏克蘭，又何必要過「準備成為烏克蘭」的日子？

總而言之，烏戰後，美中台三方如果出現了「不要打仗／和平解決」的共同思考，應是兩岸關係較佳的翻頁方向。若說烏戰曾使兩岸進入「戰爭醞釀期」，烏戰後即有可能也應當轉入「和平機遇期」。

主體思考是：這應是中共最希望能夠維持中華民國的時候。維持住友善的中華民國，就能穩住中共大半的內外情勢；同理，這也是台灣最應當穩住中華民國的時機。穩住中華民國，就較能緩解美國的挾持及中共的壓迫。

兩岸的共同路徑有四。一、交換論：以我不台獨，交換你不武統。二、過程論：淡化「台獨／統一」的「目的論」，提高「和平競合」的「過程論」。從「合理的過程」邁向「改善之目的」。三、將舊的兩岸關係，即「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，轉向新型兩岸關係，即「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」。定錨中華民國，共構和平競合。四、建構「大屋頂中國／大屋頂中華」概念。

兩岸的死結在台獨，兩岸的解方在中華民國。

只要中共直面「中華民國不是台獨」，而賴清德能劃清他在中華民國總統與台獨分子的兩面性，兩岸就可能出現空間。

但是，賴清德迄今的所作所為，幾乎沒有一事是在對內對外「創造和平／維護和平」，而可謂事事皆在對內對外「阻擋和平／拒絕和平」，當下大罷免的「反共剿匪／清除內奸」尤是集其大成。

寄語賴清德：你在兩岸關係有罪，罪尚不僅仍在操作「戰爭醞釀期」，更大的罪惡是在阻擋並斷送了烏戰後出現的「和平機遇期」。