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行政院拋補貼政策 產業界：沒打到痛點、無濟於事

記者朱漢崙／台北報導
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美國將對台灣課徵32%的對等關稅，行政院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（左）4日召開記者會，宣布將投入880億台幣協助企業。（記者許正宏／攝影）
美國將對台灣課徵32%的對等關稅，行政院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（左）4日召開記者會，宣布將投入880億台幣協助企業。（記者許正宏／攝影）

卓揆率閣員昨日召開快兩個小時記者會，來說明美國對等關稅對台灣產業造成的衝擊，但產業界卻認為沒有打到痛點。三三會理事長林伯豐指出，不僅認為政府提出的800億（台幣，下同，約26.57億美元）補貼「無濟於事」，政府也應該要對美國也採取拉高關稅方式，才有談判的籌碼，並應盡速爭取和美國簽定雙邊貿易協定（BTA），商總理事長許舒博在受訪時就直言，廠商壓力迫在眉睫，但政院提出的卻是緩不濟急的「中長期方案」。

林伯豐質疑，廠商對美國出口是幾千億的事：「800億補貼怎麼夠？」他呼籲，台灣政府此時應協助廠商在國內發展，出口至美國以外的其他國家，此外，台灣投資獎勵做得不夠，「現在政府都在弄政治問題，經濟上的反而疏忽了！」

國發會主委劉鏡清在記者會上表示，已有台商表態要把生產基地從越南轉回台灣，但林伯豐則反批，政府的條件何在？想吸引台商回來，但現在缺水缺電是常態，工業區土地又貴，政府若要台商回台灣投資，就要優化台灣的條件，政府也必須爭取和美國簽署BTA。

「政院今日的記者會，提的方案都不是解決業者的燃眉之急，反而像產業提升體質的中長期方案而已。」許舒博呼籲，「現在業者要的並不是資金支持，是怕東西因為高關稅而賣不出去」。

他建議，政院應盡快召集相關產業來座談，才能真正因應高關稅帶來的立即性衝擊傷害，找到對的因應對策。

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