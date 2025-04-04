美新關稅談判期不到一周 台學者：說教無用 川普要的是承諾

美國對等關稅對台灣經濟產業衝擊甚鉅，政府如何與美國談判、協商，備受矚目。圖為台北光華商場。(中央社)

川普 總統宣布對台灣課徵對等關稅 32%，對等關稅將於4月9日生效。台灣學者解讀，對等關稅公布日與實施日間的差距，明顯是協商時間，在不到一周的關鍵談判期，台灣對美策略絕對不是說教，「川普要的是承諾」。

川普（Donald Trump）宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。行政院對此表示，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。行政院也在4日下午召開記者會說明因應策略。

對等關稅對台灣經濟產業衝擊甚鉅，政府如何與美國談判、協商，備受矚目。亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，台美談判千萬不能去說教，不要抱持著「你誤解了，我們解釋給你聽」的心態，川普不在乎這些，川普要的是承諾。

邱達生表示，川普公布的對等關稅算法，確實超乎各界認知，社會譁然，但台灣大眾必須認知到兩件事，第一，這是國際現實，好比老師跟學生，老師擺明不是有教無類的風格，給的分數學生不滿意，學生要想的是，如何改善老師觀感，而不是指責對方，因為雙方地位就是不一樣。

第二，川普上任之後，台積電 宣布加碼美國投資，已經引發外界質疑聲浪，如今川普又對台課徵高關稅，民怨沸騰，甚至浮現台灣應該對美強硬的聲音。

「台灣是出口導向的小型經濟體，怎麼有辦法在關稅跟他對戰？」邱達生直言，台灣把所有美國貨擋在外面，美國經濟不會發生問題，但美國把台灣擋在外面，台灣經濟會出很大問題。

邱達生認為，台灣政府要把握關鍵談判期，而且現在千萬不能去談台灣賣給美國的商品是強化供應鏈、美國所需，川普不想聽這些，重點是趕快把分子（台美貿易逆差）縮小，政府現在應盡快盤點有哪些可以對美採購，能源、農產品都是其一，舉例來說，台灣啟動能源轉型，過程非常倚賴天然氣，這部分可以著力。

另外，邱達生表示，一般算法當中，軍購不會計入貿易統計，不過台灣若預計對美加強軍購，可以協商這是否能夠計算在分子當中。

邱達生坦言，這是一項艱鉅任務，因為台灣政府與美國談判同時，也必須建立國內共識，否則談判結束後，如果無法落實，國會無法通過，又是另個問題。

川普宣布對台灣課徵對等關稅32%後，部分人士炮轟台灣政府對國內汽車產業保護，引來關稅制裁。邱達生對此表示，大方向的產業補貼政策可以討論，但需要跟業者溝通，得花較長時間，而且容易有公平性問題，「要放棄汽車，那也要放棄農業嗎？」

邱達生認為，當務之急是朝野溝通，公私部門取得共識，讓政府盤點能夠給予美國的承諾後，回到台灣也能夠落實。

川普揮出一系列關稅大刀，傷及台灣出口，也可能進一步波及投資、消費動能。中央研究院經濟所研究員簡錦漢說，川普行事作風難測，對廠商而言，根本不知道哪裡安全，為了降低風險，勢必保守以對，原本要擴廠，改為不擴廠，投資計畫都先喊卡，不只台灣投資動能會往下滑，全球景氣都會受挫。

簡錦漢進一步指出，關稅威脅不只導致廠商投資舉足不前，也會推升物價，美國最新消費者信心指數已經下探兩年多來低點，台灣同樣下挫，顯示關稅不只衝擊外貿、投資，還將抑制民間需求，「未來不只不確定性高，而且偏向悲觀」。