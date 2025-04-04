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對台課32%關稅掏空台灣資源？川普助長疑美論

編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%對等關稅，並對全球無差別課徵關稅。BBC指出，此舉可能在台灣助長「疑美論」，也可能成為送給中國大陸國家主席習近平的一份禮物。

BBC報導，美國幾十年來一直堅稱自己是台灣的真正盟友，雙方建立日益密切的經濟和軍事關係，而台灣電腦晶片產業使其對美國價值無可估量，美國也將台灣視為抵禦中國大陸在南海擴張聲索的防波堤。

美國前總統拜登曾誓言，若中國武力犯台將協防台灣，但在川普領導下，這種密切的關係已經受到質疑。BBC指出，過去幾年台灣出現越來越多質疑，認為美國正在「掏空」台灣資源，此論述主要受親中鷹派推動，卻也來自中國大陸的假訊息宣傳活動。該論述名為「疑美論」，將美國描繪成一個反覆無常的朋友；一旦台灣失去價值，就會拋棄台灣，而台灣人最好與中國大陸「統一」。

雖然大多數台灣人仍然相信美國是盟友，疑美論還不是廣泛的論述。但隨著川普採取像「解放日」關稅等行動，疑美論可能會找到滋長的沃土。

川普無差別課徵的「解放日」關稅，還可能成為送給習近平的一份禮物。

習近平正將中國大陸描繪為自由貿易擁護者與多邊機構支持者，並將陸方與被視為自由貿易破壞者的美方相較。就在上周，習近平與許多歐企在內的大型國際公司執行長們坐下來，形象清晰可見。大陸試圖塑造川普領導下的美國等於混亂、破壞貿易與利己國家，習近平領導下的大陸等於穩定、自由貿易和全球合作。

人們可能質疑中共對世界現狀的解讀，但每當川普採取像是2日宣布的「解放日」舉措時，就讓習近平的宣傳更容易傳遞。BBC說，經濟需求可能吸引許多國家更接近習近平的中國大陸，進一步遠離川普的美國。

習近平 川普 關稅

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