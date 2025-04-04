美關稅超過預期 賴清德指示交涉 彭博：台灣有什麼籌碼？

對等關稅對台影響 製表／財經中心

美國總統川普 宣布對台課徵32%的高關稅 ，台政府昨天表達對台不公平與三大不合理。賴清德總統表示，對等關稅超出台方預期，未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，他指示行政院與美方強力交涉，務必維護國家利益。有涉外人士指出，台代表處正積極與美國各級單位接觸中，但尚未找到突破口。

賴總統與行政院長卓榮泰 昨天沒有公開露面說明美方對台課徵關稅議題。賴總統昨晚透過臉書表示，他昨天下午與副總統蕭美琴、卓榮泰、行政院副院長鄭麗君及國安團隊在總統官邸開會，就美國宣布的對等關稅政策，包括對台灣在內，超乎各國預期的關稅的整體情勢，以及對產業、總體經濟可能帶來的衝擊，政府因應的整備工作等，聽取團隊的各項報告。

行政院昨天透過新聞稿表示，美方這項稅率的提出，並未實際反映台美經貿實際狀況，對台灣不公平，並有三大不合理。政院指出，三大不合理包括這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，無法反映台美貿易結構高度互補性以及實質貿易關係。

第二，近年台灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增的需求，以及川普第一任任期對中國加徵關稅及科技管制等國安政策，台商供應鏈轉移回流台灣，美國對台灣資通訊產品需求增加，此反映台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻反被課徵高額關稅。

美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，然而台灣已有相關措施，積極查緝違規轉運，財政部以三道防線防堵，包括事前預防、事中嚴查、事後嚴罰，卻仍被課高關稅，此為第三個不合理。

彭博經濟學家指出，川普此波關稅政策，對台灣而言，關鍵問題是能拿出什麼籌碼來避免或減輕這波關稅？台積電上月宣布在美加碼投資1000億美元，但從川普2日宣布的關稅來看，顯然還不夠。川普過去曾暗示台灣應支付防衛費用，或許將這次對等關稅視為達成這個目的的一種方式。