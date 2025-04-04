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美關稅超過預期 賴清德指示交涉 彭博：台灣有什麼籌碼？

台灣新聞組／台北4日電
對等關稅對台影響 製表／財經中心
對等關稅對台影響 製表／財經中心

美國總統川普宣布對台課徵32%的高關稅，台政府昨天表達對台不公平與三大不合理。賴清德總統表示，對等關稅超出台方預期，未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，他指示行政院與美方強力交涉，務必維護國家利益。有涉外人士指出，台代表處正積極與美國各級單位接觸中，但尚未找到突破口。

賴總統與行政院長卓榮泰昨天沒有公開露面說明美方對台課徵關稅議題。賴總統昨晚透過臉書表示，他昨天下午與副總統蕭美琴、卓榮泰、行政院副院長鄭麗君及國安團隊在總統官邸開會，就美國宣布的對等關稅政策，包括對台灣在內，超乎各國預期的關稅的整體情勢，以及對產業、總體經濟可能帶來的衝擊，政府因應的整備工作等，聽取團隊的各項報告。

行政院昨天透過新聞稿表示，美方這項稅率的提出，並未實際反映台美經貿實際狀況，對台灣不公平，並有三大不合理。政院指出，三大不合理包括這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，無法反映台美貿易結構高度互補性以及實質貿易關係。

第二，近年台灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增的需求，以及川普第一任任期對中國加徵關稅及科技管制等國安政策，台商供應鏈轉移回流台灣，美國對台灣資通訊產品需求增加，此反映台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻反被課徵高額關稅。

美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，然而台灣已有相關措施，積極查緝違規轉運，財政部以三道防線防堵，包括事前預防、事中嚴查、事後嚴罰，卻仍被課高關稅，此為第三個不合理。

彭博經濟學家指出，川普此波關稅政策，對台灣而言，關鍵問題是能拿出什麼籌碼來避免或減輕這波關稅？台積電上月宣布在美加碼投資1000億美元，但從川普2日宣布的關稅來看，顯然還不夠。川普過去曾暗示台灣應支付防衛費用，或許將這次對等關稅視為達成這個目的的一種方式。

關稅 川普 卓榮泰

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