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台與美交涉關稅無破口 學者：賴政府恐尋求國人體諒

記者王千豪／台北即時報導
政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博評估，民進黨政府可能會以為顧及台灣出口而不得不對美讓步做藉口，希望台灣民眾體諒與支持。（本報資料照片）
政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博評估，民進黨政府可能會以為顧及台灣出口而不得不對美讓步做藉口，希望台灣民眾體諒與支持。（本報資料照片）

美國擬對台灣課徵32%的對等關稅中華民國總統賴清德表示不合理，並要求持續與美方強力交涉；有涉外人士指出，台方尚未找到溝通突破口。學者評估，民進黨政府可能會以為顧及台灣出口而不得不對美讓步做藉口，希望台灣民眾體諒與支持。

政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博表示，在台積電對美增資千億美元和可能帶最先進技術赴美，以及賴政府主動宣布提高國防預算至GDP3%和購買阿拉斯加天然氣後，台美談判在美方還沒真正開價前，我方已放棄許多籌碼，顯然不符常理。

黃奎博指出，若涉外人士稱正在找與美國各級政府的突破口，恐怕是病急亂投醫，因為關鍵就在川普和其核心幕僚團隊。在美國對多數國家廣徵關稅的大環境中，連以色列都被川普政府盯上，台灣自難倖免。現在的癥結點是，台灣究竟是要跟美國嚴正交涉、逐漸分批降低關稅和非關稅障礙、還是兩三步就將該讓的全部到位。

黃奎博認為，目前看來，民進黨政府可能會以為顧及台灣出口而不得不對美讓步做藉口，希望台灣民眾體諒與支持。但美國商品進入台灣後，對台灣例如農牧、藥品、醫療器材、金融等的影響不可謂不大，這時民進黨政府如果無法協助這些產業升級轉型或拓展其他海外市場，對整體經貿恐是傷害。

黃奎博提醒，台方對中、港的貿易出口仍高於對美出口，民進黨政府之前因緣際會地降低了中、港的占比，但卻也因緣際會地增加了對美出口占比，似乎是前有狼後有虎的局面，但若能確實依中華民國憲法原則處理兩岸關係，讓經貿往來不要參雜太多的政治糾葛，同時又能真正嚴正對美溝通、交涉，雙方各自對不合理的、不公平的雙邊經貿進行檢討與改善，那麼台灣或許就能從前有狼後有虎，變成與狼虎同行。

民進黨 關稅 中華民國

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賴清德令強力交涉對等關稅 台涉外人士：尚未找到突破口

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