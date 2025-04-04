觀察站／賴政府忙著內鬥應對又慢半拍 人民如何安心睡

美國總統川普 宣布開徵對等關稅 ，他在社群網路「真實社群」大喊「今天是美國解放日」，滿懷期待。川普的對等關稅可以說是美國自1930年代「斯姆特霍利關稅法」以來，美國最大規模的關稅政策。對川普來說，這是他保護主義的具體體現，也可以說是一場政治豪賭。

利益至上，隨時可轉彎，是川普奉行的圭臬，拜登政府的價值同盟已然一去不復返，川普政府重視的是公平和利益；台灣若想把天秤擺正，就必須給出相應的籌碼，甚至是極度不對稱、對台灣不利的代價。

台灣不得不放低姿態，放行台積電去美國設廠，等待美方「善意體現」，未料現在落入賠了夫人又折兵的窘境，台商為了避險早就未雨綢繆，川普「解放日」降臨，行政院長卓榮泰卻叫大家「安心睡」，一覺醒來成了冤大頭。

川普早已預告2日將宣布對等關稅，在川普「掀牌」前夕，賴清德 強調，行政團隊已針對各種可能稅率與措施，進行不同情境模擬，推估可能衝擊與影響，整備全面因應方案；卓揆也對外表示，政府已擬定多項因應方案。

結果，川普公布對台課徵32%關稅後，行政院只能表示強烈不合理、高度遺憾、將向美國貿易代表提出嚴正交涉；3日一整天，府院靜悄悄，具體因應措施遲遲端不出來，全部都躲在臉書發文或透過新聞稿發聲，各部會對於媒體詢問互踢皮球，除了應對遭質疑慢半拍，更凸顯政府事前的評估失準，背後衍生出更嚴重的問題是，台美之間的對話溝通管道是否不暢通？否則行政院怎會發出如此震驚、措辭強硬的聲明？

川普頻拋震撼彈，變動的世局下，賴清德只想著對內大罷免、對外叫陣大陸，靠抗中謀取政黨利益，這樣的政府，如何能讓人安心入睡？

川普祭出對等關稅，許多國家受到重創，除了這波關稅戰，未來台美在經貿、軍事與安全等各層面的互動合作，是否也將出現「變數」，歷經川普的「解放日」，民眾與產業界普遍有疑慮也大感憂心，如何化解這股不安、安定民心，考驗賴總統與行政團隊的智慧。