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連2日軍演 陸官媒：新控島模式 稱台能源儲備不到7天

特派記者陳政錄、記者廖士鋒／連線報導

中國大陸解放軍本月1、2日連續兩天對台軍演，重點演練「要域要道封控」，驗證海陸空各軍種區域管控、聯合封控等。大陸官媒昨撰文分析指，解放軍對台行動正在形成全新的「控島模式」，是對常態化執法巡查的「金門模式」的進一步延伸。另據大數據模型測算，解放軍封鎖台灣後，台灣能源安全存量僅有6.96天。

解放軍自2022年8月以來，多次展開「圍台」軍事演習，範圍步步進逼。另，自2024年金廈水域翻船事故以來，大陸海警開始在金廈等海域常態化執法巡查，被陸方稱為「金門模式」。

對於日前連續兩天的軍演，大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」3日發表分析文章指出，大陸對台行動正在形成一種全新的「控島模式」，即從擴大力量覆蓋範圍，發展到能夠精確掌控台灣島要害，是對「金門模式」的升級和延伸。

分析稱，變化一：在東部戰區公布的演訓科目中，出現了「多向精打」表述，反映精準打擊體系和能力的提升；變化二：提到「封控」的頻率在變高，體現陸方戰術策略更加側重掌控要害，「以最小的代價實現最大的成效」；變化三：大陸海警針對性編入了在海上通道緝拿「試圖外逃的『台獨』分裂分子」的科目。

玉淵譚天文章稱，這反映了「以法懲獨」制度體系的精細和完善，從「金門模式」，到精準打擊、精確封控、精準施策三位一體的「控島模式」，背後是陸方行動效力向台灣島內的進一步延伸。

該篇文章還引述專業人士進一步指稱，歷次演訓下來，解放軍離台灣島愈來愈近，「網愈織愈密」，此次艦船進入到距離台灣島20海里以內區域，做到力量的「全覆蓋」，同時，海警執法巡查相較過去強調對台海中部管控，此次線路從南到北把台海和台灣島「包裹在了一起」，與大陸緊緊相連。

陸方專家稱，這次演訓意味解放軍艦機已常態化在台海活動，可以在台灣島以西掌握主動。

而大陸官媒3日發布影片，針對台灣各種能源儲量加總，使用「大數據」測算為6.96天，作為解放軍一旦對台能源封鎖後，台灣能撐多久的評估。

「玉淵譚天」還發布影片指出，解放軍對台軍演開始後，一艘滿載天然氣、從澳洲出發的LNG船，在目的地高雄外海轉圈，另一艘從中東出發前往台中的LNG船也在台灣西南海域轉圈。

影片接著分析，「能源船進不了台灣，對台灣意味著什麼？」影片指，台灣約九成七的能源仰賴進口，其中最重要的是天然氣和煤炭，占台灣發電量八成以上。

「玉淵譚天」稱，以大數據模型對台灣2018年以來的月度能源供需「建模分析」後發現，今年第一季，在計入儲備量的情況下，所有能源安全存量僅有6.96天。

解放軍 天然氣 澳洲

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