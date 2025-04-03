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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

衛報：北京向美傳達 賴總統是麻煩製造者

編譯盧思綸／台北3日電
解放軍東部戰區4月1日發布影片「降妖除魔」，中間多次出現台灣本島圖示。(路透)
解放軍東部戰區4月1日發布影片「降妖除魔」，中間多次出現台灣本島圖示。(路透)

解放軍東部戰區1日宣布對台軍演，衛報引述多名分析人士指出，這次軍演目標之一是美國，可能要向川普政府傳達台灣賴清德總統是麻煩製造者；針對美國防長赫塞斯重新調整華府戰略一事，分析人士認為台灣應審慎看待，因為美國官員言行和川普本人言論與實際政策間存在落差。

赫塞斯將嚇阻中國奪取台灣及強化本土防衛列為優先事項，首度出訪亞洲時表態以「重建威懾力」對抗「中國在印太地區的侵略」。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎表示，外界對川普政府的擔憂之一是，現在承諾的事，未來未必真的兌現；川普團隊過去對合作夥伴的處理方式引發外界質疑，但他們究竟有多願意、有多大能力能真正和亞洲盟友合作？

美國智庫蘭德公司政治學者郭泓均表示，赫塞斯的言論延續並強化歷屆美國政府推動「重返亞洲」戰略，但也牽涉華府內部的派系角力。他說，美國現階段外交政策包括格陵蘭、巴拿馬運河與加拿大，對中鷹派在政府內部並非主要的推動力量，尤其最終拍板的人是川普，而川普一向高度功利，對台灣的觀感並不正面。

還有關於可信度的問題，全世界都看到川普對待烏克蘭的態度，而赫塞斯在外洩的國安群組對話中，曾指責歐洲「搭美國便車」、「可悲」。

針對中共軍演，歐亞集團中國總監蕭嫣然表示，這場演習高調操作很可能是針對美國，他們想讓川普政府相信賴清德是個麻煩製造者。

亞洲社會政策研究所執行主任但若雲表示，台灣對此必須謹慎，避免讓外界認為將美國置於風險中而捲入一場代價高昂的戰爭；川普政府是否將台北視為升高局勢，對美方日後因應突發狀況的反應至關重要。

川普 赫塞斯 賴清德

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