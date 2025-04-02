黑白集／台灣股匯雙殺 外資在避什麼險？

台積電投資美國，外資紛從台股大逃殺。（本報資料照片）

川普 開徵對等關稅，台灣股匯雙殺；不僅是亞股 最慘，也是最弱亞幣。台積電赴美投資，外資竟從台股 大逃殺，這是演哪齣？政府呼籲投資要看基本面，但股民卻憂心「外資看到什麼風險」，質疑「這波真的只是跌關稅」？何以只見台幣獨弱，日韓及大陸貨幣卻升值？

台股最深的五大跌點，四次發生在最近半年。雖都受美股影響，但前三次是股災禍連亞股倒地，上周只是重挫，豈料本周一台股血流成河。第一季台股跌幅高達一成，與日本並列亞股重災區。台日不只依賴美國市場，還都在華府督促下對中備戰。

外資去年賣超創紀錄，年底加碼匯入，被視作對台信心不變。豈料，接下來三個月上沖下洗，賣超六千多億台幣，幾追平去年。外資加速獲利了結，無怪台幣重貶至九年新低。股民質疑，是外資杞人憂天，抑或台灣被溫水煮蛙？

「股市是經濟櫥窗，櫥窗愈黯淡，也是經濟出問題的通知」；綠營國師曾看衰香港，下此評語。但最近台港股市豬羊變色，格外諷刺。外媒稱，賴政府認為台積赴美，使台灣漸獲川普支持。若情勢有利，為何外資大賣台積電，套現避險？

川普是全球經濟黑天鵝，正推動抗中擒諜的賴清德，市場殺傷力不遑多讓。台灣內有獨裁專政，政府秣馬厲兵全民備戰，動盪市場怎會有外資願涉險押注？