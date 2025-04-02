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晶圓雙雄泛美化 台恐面臨出口、投資、勞動市場三慘

記者葉卉軒／台北2日電
美國晶片大廠格芯傳將與台灣聯電合併，學者認將衝擊台灣出口、投資、勞動市場。（路透）
美國晶片大廠格芯傳將與台灣聯電合併，學者認將衝擊台灣出口、投資、勞動市場。（路透）

台積電搶救英特爾傳聞後，日媒報導聯電將與全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）合併。中央大學經濟系教授吳大任昨日示警，若台灣晶圓雙雄都「泛美化」，台灣半導體「護國群山」整串供應鏈極有可能跟著過去，長期來看，台灣恐面臨出口、投資、勞動市場「三慘」局面。

吳大任指出，若是供應鏈都跟著赴美，試問除了半導體，台灣民間投資還剩下什麼？台積電、聯電若到美國投資，高薪工程師們免不了也得赴美支援，如此將使台灣嚴重的低薪問題更加雪上加霜。

吳大任認為，短期兩到三年內，可能還看不出問題嚴重性，但民間投資是帶動國家經濟成長的主要動能，「川普只管美國再次偉大，怎麼會管台灣死活？」民間投資、勞動市場可能都因此重創，加上美國若再針對半導體課徵關稅，台灣出口、投資、勞動市場都將受到衝擊。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，聯電、格芯若真合併，可能是基於三理由，包含地緣政治、美中科技戰、紅色供應鏈成熟製程挑戰。美方仍希望自家能有代表成熟製程的美系晶圓代工業者，希望在成熟製程上能扮演一定角色。

劉佩真研判，若這樁合併案為真，未來由聯電主導的機率並不大，不過公司尚未證實這項消息，對於台灣半導體產業的影響仍須再觀察。

中經院副院長陳信宏指出，美國已注意到中國大陸在成熟製程發展的快速崛起，會有這樣合併的傳聞，主要是美國希望能掌握成熟製程，但他不認為，聯電會因此大幅移動生產線。

中經院副院長王健全表示，美國很多市場仍然需成熟製程，如今中國大陸全力發展成熟製程，聯電與格芯也面臨很大壓力，如果競爭力被中國大陸超越，聯電與格芯不整併，可能會受到影響，因此恐怕要做一些努力。

王健全認為，就像中國大陸很多廠商也是利用美國資本市場壯大，台灣更多廠商也可在美國上市，未來可變成半導體一條龍。

供應鏈 台積電 英特爾

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