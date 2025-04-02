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新聞眼／執政者怎能放任側翼尾巴搖狗？

記者侯俐安、李隆揆
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網紅「八炯」1日凌晨6點多，在社群軟體threads上張貼一張吃早餐的照片，打上「守夜小微！等移民署上門抓人」。（圖／擷取自「八炯」threads）
網紅「八炯」1日凌晨6點多，在社群軟體threads上張貼一張吃早餐的照片，打上「守夜小微！等移民署上門抓人」。（圖／擷取自「八炯」threads）

移民署執行陸配離境案社會關注，日前陸配「亞亞」開記者會，深綠網紅「八炯」、「閩南狼」號召群眾鬧場羞辱，1日一早又到陸配「小微」家蹲守，一路緊追至登機，遊走法律灰色地帶。近期一連串的抗中行動都由網紅領軍，形成尾巴搖狗。

賴政府抗中鷹派當道，近期有一連串事件起源皆為「八炯」温子渝與「閩南狼」陳柏源日前拍攝的影片。當影片稱有10萬多名台灣人持有「中華人民共和國身分證」，賴總統回應「免錢的最貴」，自由無價、自由不能折現，內政部長劉世芳隨即公布「查到兩人」。

教育部長鄭英耀2月在大專院校校長會議宣布封殺廣州暨南大學等三校，聲稱源於「前段時間的爭議」，也是八炯在影片中點名三校隸屬中國統戰部；就連銓敘部配合陸委會發函，要求公務員具結表明無中國大陸身分證，也與之相關。

陸配「亞亞」等人因言論涉及武統遭遣送當天，亞亞與民團舉辦記者會，果不其然，八炯發動群眾鬧場羞辱，雙方衝突一觸即發，連員警也驚嘆第一次見到這種「大型霸凌現場」；網紅「恩綺」3月31日自行離境，八炯、閩南狼如影隨形，還加碼演出現場購票看似要搭機，實則開完直播退關離開。

接著是陸配「小微」未在限期離境，「神通廣大」的八炯等人竟能獲知小微個資，直達家門守夜打卡曬照，遊走法律灰色地帶，依法行政已成空談。閩南狼則在機場遭民眾嗆「小丑」，雙方險些爆發衝突。

賴總統稱「中國是境外敵對勢力」，兩岸也在連串事件後敵意螺旋上升，當質疑者被抹紅抹黑，造成社會對立與寒蟬效應，人民只能噤聲。抗中網紅帶頭喊打喊殺，在灰色邊緣煽動仇恨，蹭得聲量，也成了賴政府抗中大前鋒。

雙方或許是各取所需、互相利用，但賴政府不能忘記，社會和諧永遠是執政者責任，縱容言論暴力，傷的又豈是陸配。當執政者放任側翼尾巴搖狗，台灣社會撕裂不會隨陸配離境而畫下句點。

華人 內政部 教育部

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