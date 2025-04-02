貿易戰效應 工總：23%台商想撤離大陸

全國工業總會1日發表去年下半年進行的「在陸台商投資動向調查」，結果顯示，希望「撤離大陸」的台商比重激增。（美聯社）

全國工業總會1日發表去年下半年進行的「在陸台商投資動向調查」，結果顯示，希望「撤離大陸」的台商比重激增，由2023年的10.1%增加到2024年的23.2%；另外，希望「轉移產線」的在陸台商，近兩年比重均逾四成。

工總示警，隨著今年美國加徵關稅，可能有更多在陸台商減少在陸投資，同時將產線轉出。

工總指出，中國大陸全國兩會 工作報告延續去年9月以來精神，今年擴大內需與科技自主創新。然隨川普2.0貿易戰升級，全球供應鏈 重組已是必然趨勢，讓在陸台商面臨更多挑戰。

根據工總每年的「在陸台商投資動向調查」，希望「撤離大陸」台商比率激增，由2023年的10.1%增加到2024年的23.2%；希望「轉移產線」這兩年均有超過四成以上。工總表示，賴清德 總統日前提出17項因應國安威脅策略，其中包括希望台灣與大陸經貿關係進行策略性結構調整。

若要落實總統期許的經濟戰略目標，工總認為，當務之急有三大重點工作。首先，切實掌握大陸產經變化。基於知己知彼戰略考量，政府應加強對大陸產經現況及發展的了解。

其次，審慎規劃兩岸經貿政策。即便台商投資大陸比重持續下降，大陸迄今仍是台灣最主要投資與貿易順差來源地區。因此，政府應多傾聽並採納企業界意見，以利訂定既能防弊、又能興利的兩岸經貿政策。

最後，積極引導在陸台商轉移。無論是「撤離大陸」或「轉移產線」，在陸台商都需要政府更多協助。