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台內政部驅逐陸配 挨批大砲追殺小蝦米

台灣新聞組／台北1日電
內政部長劉世芳（圖）提及陸配將強制離境的言論，遭在野批評「拿大砲在追殺小蝦米」。陸配「恩綺」因涉及武統言論遭廢止在台居留許可，3月31日依限離境。（記者林俊良攝影）
內政部長劉世芳（圖）提及陸配將強制離境的言論，遭在野批評「拿大砲在追殺小蝦米」。陸配「恩綺」因涉及武統言論遭廢止在台居留許可，3月31日依限離境。（記者林俊良攝影）

繼「亞亞」後，陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論也遭移民署廢止在台居留許可，限期離境昨深夜12時屆期。恩綺昨午3時抵達松山機場，晚間6時35分搭機飛往四川，依限離境，期間有網紅緊隨在後「歡送」；小微則遲未購票及外出，目前已逾期居留，移民署預計今早執行強制出境。

在小微、恩綺自行離境期限前，內政部長劉世芳昨天上午透露其中一名陸配與國台辦關係密切，使離境出現變數，假使逾期未出境，將強制離境。此番言論遭在野批評刻意影射，「拿大砲在追殺小蝦米」。

恩綺昨午3時現身松機，在移民署及航警局協助下提前報到候機，搭乘四川航空6時35分從台北松山機場飛往四川天府機場的班機商務艙離境。

網紅「八炯」、「閩南狼」也在下午3時許抵達松機，閩南狼購票進入候機室，直播稱「要歡送恩綺」，吸引萬人觀看，也引來員警在候機室戒備。八炯「歡送」恩綺後，稱要到小微住處「看移民署會不會真的執行強制出境」。直至昨晚，飛往大陸的最末班機報到截止前，小微皆未外出、訂票或表態，確定已逾期居留。據悉，移民署考量強制出境也須配合航班，預計今早正式執行強制出境。

對於兩位陸配離台期限已到，劉世芳指出，據內政部掌握，一位陸配已訂好機票，但另一個仍猶豫不決，後來發現這位陸配較為特殊，跟國台辦關係還不錯，雙方溝通頻率相當高，「我們覺得是很奇怪」，一下在社群說要離開，一下說不要，可能事情會有變數。

劉世芳說，這兩位都不具台灣國民身分，也就是沒有台灣身分證與國籍，屬中國人；中國人申請依親居留被廢止，須在10天內自行離境，之後會用強制離境的方式處理，兩位都請律師提出訴願或行政訴訟，但不影響原來行政處分執行。

國民黨立委陳玉珍表示，政府此舉不僅侵害言論自由，更讓陸配族群被貼標籤，好像只要不合執政黨意，就該死、不配活在這塊土地；她看到律師陳長文投稿指出，根據釋字710號解釋，即便是大陸人，進入到中華民國自由地區也是享有人權保障，真要驅離也應有適當救濟管道，不能沒有協助管道或判決還沒下來就驅離。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨絕對支持守護國家安全，但不像民進黨選擇性執法，甚至拿大砲打小蝦米，「真正的怪獸長得是綠色，所以屁都不敢吭一聲」。

內政部長劉世芳昨提及陸配將強制離境的言論，遭在野批評「拿大砲在追殺小蝦米」。陸配...
內政部長劉世芳昨提及陸配將強制離境的言論，遭在野批評「拿大砲在追殺小蝦米」。陸配「恩綺」（圖）因涉及武統言論遭廢止在台居留許可，3月31日依限離境。(取材自恩綺／在灣灣正能量）

移民 小蝦米 民眾黨

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