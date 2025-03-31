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美國最新貿易障礙報告 點名台灣「卡」美規車、美豬牛

編譯盧思綸／即時報導
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2017年台北一處超市販售生鮮肉品。(路透)
2017年台北一處超市販售生鮮肉品。(路透)

美國對等關稅將在4月2日上路，美國貿易代表署（USTR）3月31日釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣對進口美規車設有數量限制標準，並對豬肉產品原產地標示及美牛產品檢驗措施表達關切。報告認為，這些做法構成技術性與檢疫性貿易障礙，可能影響美國農業與汽車產業對台出口。

根據報告，台灣在2002年1月加入世界貿易組織（WTO），採用聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）1958年協議規範的汽車安全標準，這些標準主要適用於歐洲使用的車輛規範。不過，台灣交通部在2008年4月也頒布新法規，允許有限度進口美規車，這些車輛雖然不符合UNECE，但是符合美國聯邦機動車安全標準（FMVSS）。

然而，台灣自2021年至2023年逐步縮減FMVSS進口車數量，導致一些美國車廠盼定期引進新款車型，以提升消費者對其品牌的關注，卻受限於台灣的總量管制政策。

除此之外，報告也持續關切台灣要求進口美豬須落實原產地標籤，以及要求標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），當中寫道：「此舉不正確地暗示美國豬肉產品，包括含萊劑者，存在食安風險」，這可能會影響美豬在台灣的形象與銷售。

在美國牛肉部分，該報告指出，自2003年美國出現狂牛症（BSE）病例後，台灣即禁止美牛進口。雖然雙方於2009年簽署協議重啟市場，允許所有供人類食用的美國牛肉及相關產品進口，但台灣仍保留多項障礙措施。

2021年1月，台灣雖解除對30個月齡以上美牛的禁令，但仍以包含BSE等疑慮為由，禁止絞肉等特定美牛產品進口。此外，台灣對某些美牛內臟產品也採取繁複的港口查驗程序，美方認為那些程序缺乏科學依據，持續要求台灣依據科學標準及國際指引，全面開放美牛及相關產品市場。

聯合國 關稅 WTO

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