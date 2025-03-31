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「3目標都失敗，挫折感很深」 蘇起將交棒台北論壇

記者羅印冲／台北31日電
蘇起自2011年8月出任台北論壇基金會董事長至今，預計今年交棒。（記者許正宏／攝影）
蘇起自2011年8月出任台北論壇基金會董事長至今，預計今年交棒。（記者許正宏／攝影）

台北論壇基金會董事長蘇起預計今年交棒，他接受本報系聯合報專訪表示，當初設定的三大目標，包括推動藍綠對話凝聚國內共識、促進兩岸和談及關注台灣安全議題等，「這三件事情都失敗了，我的挫折感很深」，決定今年退休

台北論壇基金會於1993年9月由時任立委程建人成立，2011年8月由蘇起接任董事長至今近14年。蘇起預計今年交棒給基金會董事之一的台大社科院長蘇宏達。

蘇起回顧當初曾設立三大目標。首先，2011年接棒時，他的初步想法是先促成藍綠對話，凝聚國內共識，因此跟綠營學者出身的童振源合作，希望在淺藍和淺綠間搭橋，包括共同編書、辦活動、一起開課程等等，學員有藍有綠，講師也是跨藍綠，之後還去大陸、美國訪問。

自2012年起，台北論壇舉辦過多場國際及兩岸研討會，例如2012年3月，邀請美國安會前東亞事務資深主任Jeffrey Bader來台演說。2014年10月，與美國布魯金斯研究院東亞政策研究中心等舉辦研討會，當時上海東亞所常務副所長胡凌煒赴台與會，這是台灣罕見美中台三地學者同台研討。2015年5月，舉辦「變動中的兩岸新局」研討會，邀請大陸海協會副會長孫亞夫率團來台。

「2016年後情況都變了！」蘇起說，2016年蔡英文上台後，綠營大老洪奇昌就被逐出新潮流，當時媒體標題是「洪奇昌跟蘇起走太近」，自此論壇大部分活動就沒有綠營參加，藍綠對話的努力也告一段落。

至於論壇的第二目標，蘇起表示，他從2014年開始推動兩岸和談，2014年5月，與藍綠多位重要人士包括施明德、程建人、洪奇昌、焦仁和、陳明通和張五岳，共同倡議「大一中架構」，希望為兩岸關係尋找出路，但也是失敗。

直到2024年初，蘇起出版了中文書，都是在談推動兩岸和談。他還透露，中文書在2024年1月19日出版後，1月底就有工商界人士找上他，希望他帶頭推動兩岸和談。蘇起召開董事會，董事們有人贊成也有人反對，他則抱持觀望，但後來看到賴總統發布的人事，吳釗燮進入國安會，就認為（兩岸和談）不可能了，只得婉拒工商界的好意。

第三個目標則是從2015年開始，他聚焦台灣安全議題，2022年10月彙編藍色小冊：「美國保台的能力究竟如何？看美國人怎麼說」，整理了美方共56本書或報告的重點並翻譯成中文，要凸顯的是，「不是我蘇某人在疑美，是美國人自己說的，是『美疑美』」。

「這三件事情都失敗了，無論是藍綠共識、兩岸和談，還是台灣安全，現在都泡湯了，我的挫折感很深，那我就不玩了。」蘇起說。

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