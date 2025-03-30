陸配小微、恩綺離台倒數 劉世芳曝一位猶豫不決有變數

內政部長劉世芳。(本報資料照片)

陸配小微、恩綺因鼓吹武統言論遭移民 署廢止在台居留許可，限期今天(31日)自行離境。內政部 長劉世芳指出，一位已準備離開，一位仍猶豫不決，更暴露這名陸配與國台辦關係密切，使得離境出現變數；她提到，兩位都有請律師申請訴願或行政訴訟，但不影響原處分執行，逾期未出境將強制離境。

小微、恩綺因不滿在台居留許可被廢止，29日在丈夫的陪同下，一行4人至總統府前抗議，除了遞交陳情書，還拉起白布條寫上紅字「還我母親權」，抗議後也在抖音上傳影片，小微表示「謝謝大家對我的關心與問候」，恩綺則強調支持和平統一，沒有宣傳武統。

立法院內政委員會今天繼續審查「紀念日及節日實施條例」，劉世芳會前說明陸配離境情形。她指出，根據內部掌握訊息，一位已訂好機票，另個仍猶豫不決，後來發現這位中配比較特殊，她跟台辦關係還不錯，本來可能預定離境但有些變數，移民署正按照原來規定處理。

劉世芳說明，過去一段時間，該名陸配跟台辦溝通頻率相當高，「我們覺得是很奇怪」，因為她在社群網路上一會兒說要離開，一會兒說不要離開，可能事情會有變數，這些都在內政部掌握中。不過，劉未透露與台辦關係良好的陸配是小微或恩綺，僅稱「沒有辦法證實」。

媒體詢問，若陸配堅持不走會有什麼處置，劉世芳說明，按照移民署規定，兩位都不具台灣國民身分，也就是沒有台灣身分證與國籍，屬中國人，中國人申請依親 居留被廢止，須在10天內自行離境，之後會用強制離境的方式處理。

媒體追問，該名陸配跟台辦的關係會使離境過程出現變數？劉世芳稱，不知道，現在時間還沒到，但兩位都有請律師提出訴願或行政訴訟，但在台灣法律規範裡，並不影響原來行政處分執行。

至於是否查到該名陸配與國台辦相關的互動，劉世芳說，恕難回答，待必須執行其他行政處分時，自然會用新聞稿跟各界報告。