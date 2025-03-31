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太貴不買？採購F-16戰機頭盔瞄準具有變數

記者李人岳／台北31日電
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台向美採購F-16C/D Block70首架戰機日前風光出廠，但攸關空優戰力的頭盔瞄準具，卻出現變數。圖為2022年春節加強戰備，飛官展示「聯合頭盔瞄準系統」。（本報資料照片）
台向美採購F-16C/D Block70首架戰機日前風光出廠，但攸關空優戰力的頭盔瞄準具，卻出現變數。圖為2022年春節加強戰備，飛官展示「聯合頭盔瞄準系統」。（本報資料照片）

台灣向美採購66架F-16C/D Block70的首架戰機日前風光出廠，不過攸關F-16戰機戰力的頭盔瞄準具，卻可能出現變數。

先前傳出，美批准出售號稱「瞄到哪，打到哪」的JHMCS頭盔，因每頂報價達1200萬元（台幣，下同，約36萬美元），使得空軍決定「不買了」；不過，空軍方面態度低調，僅表示「還在談」。另一方面，新購戰機究竟選擇何種頭盔瞄準系統，也始終未見空軍公布選定方案。

空軍在現役F-16A/B升級的「鳳展專案」中獲得美方同意出售40組JHMCS「整合式頭盔瞄準系統」，2021年成軍典禮接受時任總統蔡英文校閱後，2022年初國防部曾在春節戰備操演對媒體公開，被視為空戰利器，不過1頂要價1200萬元的「身價」，也令外界側目。

此後，除了2023年傳出交由空軍花蓮基地第17作戰隊測試後，至今已近3年，卻未再見到F-16部隊跟進使用。

據指出，JHMCS頭盔除了報價高昂外，由於透過精密的訊號投影裝置將飛行員所需的瞄準、導航等資訊投射在護目鏡上，每一頂頭盔都必須依照使用者的瞳距、眼睛位置進行「客製化」調整校準，無法在不同使用者間替換使用，使用的戰機也必須在座艙內加裝頭盔定位感應等裝置，使得軍方高層躊躇不前而決定「不買了」，少數已經改裝的戰機及JHMCS頭盔則轉交第17隊維持戰測能量。

另一方面，美公布66架F-16C/D Block70新機軍售案時，曾同步批准出售27組改良型JHMCS II頭盔或天蠍頭盔顯示系統（Scorpion Helmet Mounted Displays），不過空軍至今仍未公布選定哪款系統。

相關空戰技術專家分析，JHMCS在1999年推出、2002年正式交付美國海空軍戰機部隊服役，改良型JHMCS II目前由美國柯林斯公司及以色列埃爾比特公司生產；Scorpion系統在2008年推出，目前由法商泰利斯集團研製，採用更先進的導波管投影技術，重量更輕，可直接加裝在現有的HGU-55/P飛行頭盔上。

退役空軍飛行員形容，無論是JHMCS或Scorpion，頭盔瞄準裝置除提供戰機纏鬥時的離軸瞄準功能，更重要的是結合資料鏈，將來自僚機、預警機及地面戰台的各項戰情資訊投射在飛行員眼前，不需口語溝通過程中貽誤寶貴的占位、瞄準時機，在分秒必爭空戰中更形重要。空軍究竟如何決策，值得後續觀察。

國防部 春節 蔡英文

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