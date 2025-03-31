新聞眼／賴總統抗中老調撕裂社會 台灣內耗愈走愈偏

賴清德總統宣揚抗中論調，造成社會動盪。圖為當年民進黨副總統參選人賴清德宣示抗中保台。（本報資料照片）

美國總統川普上任後重塑世界秩序，全球兩大戰場驟變，美中台關係更成全球關注焦點。面對世界紛亂、政局朝小野大，台灣正需要一位睿智沉著的總統維穩開創新局，可是賴清德 總統卻耽溺於政治鬥爭、仇恨動員，因為他掌舵迷航，國家陷入內耗愈走愈偏，台灣在險局中更危險。

台海安全繫於兩岸關係，當前兩岸敵意螺旋不斷上升，賴總統就算無法做到馬英九的兩岸春暖花開，至少也要維持「蔡規賴隨」不挑釁、不冒進、不激化的兩岸路線，才能避險偏安，可是賴清德不放棄台獨路線，一上任就提出「新兩國論」，定義中國大陸為「境外敵對勢力」，限縮兩岸交流，以鼓吹戰爭為由驅離陸配，種種做法不僅挑釁冒進、激化對立，更違反中華民國憲法。

賴清德性格剛強，嫉惡如仇，可是他錯把同胞當敵人，視陸配為中共同路人，一句「武統」就把人趕出台灣，讓一個家庭骨肉分離，以儆效尤。賴清德競選總統時說陸配是台灣新住民，「娘家不同，婆家都相同，都是一家人」，執政後歧視心態畢露，難道在他眼中，陸配就是次等公民，不配享有言論自由的權利？若說陸配武統言論就是鼓吹戰爭，賴清德的隱性台獨主張挑動兩岸敏感神經，算不算影響國安？

總統的責任是要讓國家安定、保護人民的權利。前總統蔡英文 在任時曾說，台灣最大的問題在於社會的衝突、對立。她並強調，沒有人需要為認同道歉。蔡英文交棒後，賴清德表面宣示國家要團結社會要安定，卻讓國人為了認同彼此對立、朝野對抗，國家陷入內耗，「賴17條」羅列了17項反滲透國安因應措施，以國安為名限縮人民的自由，以忠誠考核製造寒蟬效應，昔人高舉「一句話就被抓」標語爭取百分之百的言論自由，如今台灣竟走回如戒嚴般的老路，人心惶惶不安。

台灣自由民主的生活方式，過去相當長的時間大陸人民心生嚮往，陸客訪台時最好奇的是每天晚上看政論節目批評當道，這才是我們不懼大陸威脅的民主韌性軟實力，民主法治更是兩岸和平發展的基礎。面對大陸，台灣應該更有自信不怕交流，可是賴政府和民進黨網軍卻忙著帶風向批鬥在野黨，選舉選輸了不甘心，就發動大罷免 ；政治立場不同，青鳥就集體出征；民調結果示警，朝野、國會的對立氛圍已延伸至民間，台灣社會愈來愈分裂，兩岸和平愈來愈遙遠，「國安」，成為賴清德治國無方、嚇民有術的標記。

賴總統別忘了，領袖的偉大不在於他擁有權力，而在於他如何使用權力。做為總統，若不節制手上的權力，恣意濫權管制人民及言論自由、在內部找敵人製造對立，把人民貼上愛國、不愛國的標籤，最終會遭民意反噬，拿反中牌當護身符、發動大罷免進行仇恨動員，轉移焦點以掩飾自己的無能，也註定走不出少數總統的困局。