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離台倒數 2陸配總統府前拉布條「還我母親權」

記者翁至成／台北30日電
「小微」和「恩綺」頭綁「人權被禁止」的頭巾，和丈夫一行四人手拉著「還我母親權」的白布條，朝著凱道無聲抗議40分鐘。（記者翁至成／翻攝）
「小微」和「恩綺」頭綁「人權被禁止」的頭巾，和丈夫一行四人手拉著「還我母親權」的白布條，朝著凱道無聲抗議40分鐘。（記者翁至成／翻攝）

陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論，移民署調查後廢止在台居留許可，要求明天前離境，昨天下午二人在丈夫的陪同下，一行四人至總統府前抗議，除了遞交陳情書，還拉起白布條寫上紅字「還我母親權」。

據了解，「小微」、「恩綺」事前未有任何宣傳和告知要到總統府前抗議陳情，昨天中午1時30分左右突現身，憲兵上前關心了解，得知四人是陸配「小微」、「恩綺」本人還有他們的丈夫後，通知轄區中正一警方到場。據透露，陳情書內容大多是溫情喊話，包括「請給我們尊嚴」、「讓我們能和孩子同在」。

據指出，移民署目前每天聯繫關心兩人狀況，若超過31日，就會依法強制出境。

兩人抗議後在抖音上傳影片，「小微」發的影片僅九秒，標題打上「明天充滿未知數，坦然接受一切的發生」，影片中僅說一句話「謝謝大家對我的關心與問候」。

「恩綺」則發了一則兩分八秒的自拍影片，標題打上「坎坷的道路是成長的過程」，娓娓道來自己的主播經歷，強調支持和平統一，沒有宣傳武統。

「恩綺」說，她一開始是戶外文旅主播，讓大家看到真實的台灣，也讓台灣人看到日益月新的大陸，去年10月軍演後，才轉為「愛國主播」，因為軍演的次數頻繁增加，讓她害怕，但不是只有她一個人害怕戰爭，她也不想看到飛機從她的孩子頭上飛過。

「恩綺」說，她以前在廣州工作認識很多台商，「他們都熱愛大陸，希望和平統一，我也主張和平統一，才會給兩岸同胞帶來和平與繁榮，我並沒有鼓吹武統」。

「恩綺」稱，台灣正在經歷著一場綠色恐怖，顛倒黑白，才導致她不得不和親人分開，「黎明前的黑暗，我相信一切都會風平浪靜」。

移民 抖音

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