大屋頂下／賴清德說清楚是否台獨

賴清德 是尹錫悅和澤倫斯基 的合體。

尹錫悅無論是否被罷免，皆已對韓國造成難以彌償的慘重創傷。蘇起教授認為，賴清德大罷免的可能發展，是為解構立法院反對勢力，替類戒嚴或宣布戒嚴作鋪墊。

澤倫斯基掉進美西方「反俄入歐」的陷阱，操弄納粹化政治，至今已落入「狡兔（俄羅斯）未死／走狗烹」的下場，美俄聯手要逼他下台。賴清德正帶領台灣踏著澤倫斯基的血跡前進。

一個尹錫悅就夠了，1個澤倫斯基就夠了。何況，賴清德是尹錫悅（摧毀憲政）和澤倫斯基（納粹化撕裂社會）的合體。

對賴清德在國家安全操作上的評價，遠見雜誌24日發表的網路民意調查頗具意趣，其主要發現如下：

①64％認為，川普執政對台灣「威脅大於機會」。

②64％擔憂台積電「矽盾」正在崩解。

③82.4％民眾「不相信」台積電赴美投資，美國從未對我政府施壓。

④跟過去相比，76.2％民眾對美國「印象差」。

⑤跟過去相比，58％民眾對中國大陸「印象差」。

⑥68％民眾認同：台灣主權受到中國大陸挑戰。

⑦56％民眾同意：政府努力維持兩岸關係，就不需要花那麼多錢買國防武器。

⑧68％不滿意賴政府國安政策，推動兩岸和平僅得37.6分。

⑨68.4％民眾對賴政府在國安議題的表現「不滿意」。

⑩74％民眾認為賴總統的國安談話恐使兩岸關係更緊張。

⑪70.4％反對再實施軍事戒嚴。⑫逾5成憂慮兩岸3年內開戰，但近7成不願參戰。

以下是我對此項民調的引伸解讀，措辭露骨：

由①②③可見，「疑美論」已是台灣社會的濃重共識，認為川普執政對台灣是「威脅大於機會」。台積電事件是台灣在經濟面及國安面的重大損傷，美台關係已由過去的「保護」變成「挾持／勒索／剝削」，但賴政府未展現因應的能力。由④⑤可見，76％民眾對美國「印象差」，高於58％民眾對中國大陸「印象差」，美國給台灣的壓迫感有上升趨勢。由⑥⑦⑧⑨⑩顯示，民眾認知中國大陸對台灣主權的挑戰與威脅，但對於賴政府及賴清德本人在國安議題的表現有近7成及逾7成的不滿意，賴政府在推動兩岸和平的表現為37.6分。⑪顯示，70.4％反對軍事戒嚴。由⑫可知，7成民眾不願參與兩岸戰爭，這是對賴政府「引戰」政策的抗議。再由⑥至⑫可知，民意認為，兩岸仍有和平之路可走，而賴政府及賴清德本人未盡促進及維持兩岸和平的國安責任，甚至已是破壞兩岸和平的主要因素。亦即，此項民調同時也呈現了濃重的「疑賴論」。

當下的台灣，正陷於「疑美論／疑賴論」交疊的內憂外患之中。

這項民調顯示，賴清德在今日國安危機下有1大盲點，即是：他顯在逃避亦無力因應「美國對台灣的壓迫及挾持」已與「中共對台灣的壓迫與威脅」同為台灣國安顧慮的大趨勢。而且，台灣愈被美國挾持，就愈無化解中共壓迫的空間。因為，美國的挾持，不但是要劫走台積電，且是若美國主導要把台灣打造成一隻「美國豪豬」，也就剝奪了台灣與中國大陸營造和平關係的可能性。這就是「挾持」。

說到這裡，可回到此項民調所呈現的最大疑問：兩岸有無和平之路可走？以及，賴政府與賴清德本人，有無盡到促進及維護兩岸和平的國安責任？甚至，賴政府與賴清德本人是否正是兩岸和平的障礙？

長話短說。就當下的台美中關係來說，關鍵因素只有一個，就是：賴清德究竟是不是台獨？

他是台獨，那是一種台美中關係。他不是台獨，那就是另一種台美中關係。

賴清德有責任向國人說清楚他是不是台獨。打個比譬：

賴清德的「東廠大法官會議」作成了「實質廢死」的決定，明顯違逆民意，於是法務部表演性地執行了一次死刑，表示並未「廢死」，這是自欺欺人；同理，賴清德明明在整體上操作台獨，只是以偶爾喊幾句中華民國 的假動作、煙幕彈就想瞞天過海，這也是自欺欺人。

台獨是台美中三方的紅線。中共迄今一直將賴清德定性定位為台獨，甚至習近平還曾當面要拜登「認清賴清德和民進黨的台獨本性」。

面對中共說他台獨，賴清德要如何回應？1、回說：「我是台獨，在任何職務上不變。」2、「我不是台獨，不要亂貼標籤。」3、不說是，也不說不是。玩弄中華民國總統與台獨分子的兩面性。

賴清德好像持第三種對策。但這對台灣人民是極不公平也極不負責的。尹錫悅公開說，他因「要消滅在國會中那些不擇手段的親朝鮮勢力」，所以宣布戒嚴，這是言行一致；澤倫斯基亦公開主張「加入北約」，因此將國家帶進戰爭，可謂求仁得仁。賴清德當然有責任向台灣人民說清楚：我是不是台獨？台灣人民才能決定要不要跟你走。

否則，他如何回應為何68％不滿賴政府的國安政策？又賴政府推動兩岸和平為何僅得37.6分？這就是「疑賴論」。

因此，也就可看出大罷免的全貌。如今，朝野衝突的主因在兩岸關係。藍白族群的主體是反台獨，或主張兩岸和平競合。但賴清德卻將這個反台獨的族群打成「中共同路人／在地協力者」，因而也就把大罷免操作成「反共剿匪／清除內奸」。

但賴清德必須承認，就中華民國而言，台獨與中共皆要消滅中華民國，台獨正是中華民國的「境內敵對勢力」，才是中華民國的「內奸」。若說要為中華民國「清除內奸」，賴清德你要不要周處除三害？

賴清德不說清楚他是不是台獨，國家安全政策根本無從談起，台美中關係也無從談起。

因為，如前所述：賴清德是台獨，那是一種台美中關係；賴清德不是台獨，那就是另一種台美中關係。

試問：一個若是主張台獨吞噬中華民國的總統，用雷霆萬鈞壓路機式地粉碎輾壓1名據稱主張「武統」的陸配亞亞。這兩個人難道不正是半斤八兩的同路人嗎？這是多麼荒唐可笑的畫面？

亞亞離台噙淚向三個兒女說：「你們就是台灣的孩子，知道嗎？」但賴清德拆散了一家天倫骨肉。

本文也想告訴賴清德，你不要撕裂肢解了中華民國：「你是中華民國總統，知道嗎？」

台灣拒絕尹錫悅，也拒絕澤倫斯基。