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北一女校友致校長公開信：區桂芝綁架校譽、擴大惡意

記者林佳彣／台北即時報導
北一女中教師區桂芝。(記者林佳彣／攝影)
北一女中教師區桂芝。(記者林佳彣／攝影)

北一女中教師區桂芝接受陸媒訪問一事引發熱議，校友、作家丘美珍公布給校長陳智源的公開信，盼他發聲明區的意見不代表北一女所有師生校友，另請區桂芬不要再躲在北一女光環下，傳遞「個人意見」，一旦對媒體發聲又冠上北一女教師之名，是綁架北一女的校譽。 

丘美珍昨在臉書發文「致北一女校長的公開信」，她是多年前畢業的校友，她的女兒們也先後就讀北一女，在綠園度過難忘的成長歲月。

丘美珍說，在陳智源上任北一女第一年，她剛好擔任校友會刊物主編，那時很榮幸有機會專訪陳，對他的教育視野及知性親和的處事風格，印象非常深刻；一直欽佩他在北一女帶領學生及老師團隊，創造出知性且多元的校園生活，兼顧德智體群美均衡發展，這是北一女師生的福氣。

話鋒一轉，丘美珍提及近日校內區桂芝老師接受中國大陸央視採訪，畫面配上中英文字幕，向全球傳送。她認為，區的「個人意見」被放大成為北一女全體師生及校友的意見，讓全台灣人對北一女產生誤解，她的意見被放大成為全台灣人的意見，讓全世界對台灣產生誤解。

丘美珍說，如果區桂芝在自己親朋好友之間，自己說這番話，才能稱為個人意見。一旦區對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽，意圖擴大自己影響力的惡意行為。她了解政治見解各有不同，即使同為北一女的教師、學生、校友，也一樣有人贊同區、有人反對區，至少她就不認同。

丘美珍希望傳達她的聲音，「請區桂芝老師不要再躲在北一女的光環下，傳遞她的『個人意見』，往後她如果有受訪機會，請她勇敢的以自己行不改名、坐不改姓的區桂芝三個字發聲，做個『堂堂正正的中國人』。這樣，才能讓她被歷史真真切切的記住，讓現在及未來的人，對她做出中肯的評價。」

她也期盼陳智源能夠回應這些提議，至少能夠發出聲明，明言區桂芝的意見不代表北一女所有師生校友。

丘美珍是內政部前次長、現任國家住都中心董事長花敬群的妻子，歷任記者、編者、作者、譯者、編劇，現為專欄作家，著有「唐鳳：我所看待的自由與未來」等書。

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