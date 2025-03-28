我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

台無整車輸美 零件是否上榜待釐清

記者邱琮皓、林莉、林海、黃婉婷／台北28日電

美國總統川普宣布4月2日起對所有外國進口汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵25%關稅，財經官員表示，台灣無整車出口至美國，出口的主要是未在加徵名單的沙灘車；車輛零件去年出口美國31億美元，是否上榜仍待釐清。經濟部也考慮對美增購天然氣與石油，政府已盤點對美採購的潛力清單來因應高關稅談判。

行政院發言人李慧芝昨指出，政府持續掌握美國關稅政策，也跟美國有多方管道聯繫，且行政院現已成立台美經濟工作小組，各種可能情境都在推估中，已有跨部會因應方案。

立法院財政委員會昨邀集相關部會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告。金管會證期局副局長黃厚銘回應立委羅明才質詢時說，先前有透過證交所與櫃買中心詢問上市櫃公司，受美國關稅調整影響的公司有22家，主要是電子產業與汽車產業。

財政部長莊翠雲表示，台灣去年對美汽車出口約31億美元，主要為汽車零組件，至於汽車零組件是否也在25%關稅的課稅範圍內，目前還不明確，但台灣目前沒有整車出口至美國，台灣出口到美國的車子99%是排氣量1000CC以下的越野沙灘車。經濟部官員說，沙灘車不算是陸上行走車輛，因此不在25%關稅課徵範圍。

車輛公會說，建議政府不應無條件、主動調降汽車整車進口關稅，若台灣小客車的進口關稅稅率由17.5%直接降至零或2.5%，除了損失國家稅收，也將使台灣汽車產業失去競爭力，連帶影響台灣國內汽車產業上、中、下游供應鏈以及車輛電子產業的發展。

車輛公會呼籲，政府制定關稅政策時，需進行全面且審慎的評估，綜合考慮產業的長遠發展，美國加徵汽車關稅25%對台灣汽車整車影響並不大，政府不需要主動調降汽車整車進口關稅，避免對台灣的汽車及汽車電子相關產業嚴重衝擊，進而影響整個汽車產業鏈。

關稅 川普 石油

上一則

央廣車馬費造假案 廉政署展開調查 李遠：不能忍受貪汙

下一則

新聞評論／兩岸敵意螺旋上升中 賴清德出手要小心

延伸閱讀

川普警告美國汽車業者勿因關稅漲價 業者深怕觸怒白宮

川普警告美國汽車業者勿因關稅漲價 業者深怕觸怒白宮
川普徵25%汽車關稅 在美國買車恐漲數千元

川普徵25%汽車關稅 在美國買車恐漲數千元
回應川普汽車關稅 法拉利：銷美價格最高漲10%

回應川普汽車關稅 法拉利：銷美價格最高漲10%
川普徵汽車關稅 南韓車出口近5成銷美急商對策

川普徵汽車關稅 南韓車出口近5成銷美急商對策

熱門新聞

台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」