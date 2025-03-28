台無整車輸美 零件是否上榜待釐清

美國總統川普 宣布4月2日起對所有外國進口汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵25%關稅 ，財經官員表示，台灣無整車出口至美國，出口的主要是未在加徵名單的沙灘車；車輛零件去年出口美國31億美元，是否上榜仍待釐清。經濟部也考慮對美增購天然氣與石油 ，政府已盤點對美採購的潛力清單來因應高關稅談判。

行政院發言人李慧芝昨指出，政府持續掌握美國關稅政策，也跟美國有多方管道聯繫，且行政院現已成立台美經濟工作小組，各種可能情境都在推估中，已有跨部會因應方案。

立法院財政委員會昨邀集相關部會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告。金管會證期局副局長黃厚銘回應立委羅明才質詢時說，先前有透過證交所與櫃買中心詢問上市櫃公司，受美國關稅調整影響的公司有22家，主要是電子產業與汽車產業。

財政部長莊翠雲表示，台灣去年對美汽車出口約31億美元，主要為汽車零組件，至於汽車零組件是否也在25%關稅的課稅範圍內，目前還不明確，但台灣目前沒有整車出口至美國，台灣出口到美國的車子99%是排氣量1000CC以下的越野沙灘車。經濟部官員說，沙灘車不算是陸上行走車輛，因此不在25%關稅課徵範圍。

車輛公會說，建議政府不應無條件、主動調降汽車整車進口關稅，若台灣小客車的進口關稅稅率由17.5%直接降至零或2.5%，除了損失國家稅收，也將使台灣汽車產業失去競爭力，連帶影響台灣國內汽車產業上、中、下游供應鏈以及車輛電子產業的發展。

車輛公會呼籲，政府制定關稅政策時，需進行全面且審慎的評估，綜合考慮產業的長遠發展，美國加徵汽車關稅25%對台灣汽車整車影響並不大，政府不需要主動調降汽車整車進口關稅，避免對台灣的汽車及汽車電子相關產業嚴重衝擊，進而影響整個汽車產業鏈。