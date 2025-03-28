我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

新聞評論／兩岸敵意螺旋上升中 賴清德出手要小心

聯合報社論
看到兩岸敵對螺旋上升，賴清德是感到快意的嗎？（記者黃仲裕／攝影）
看到兩岸敵對螺旋上升，賴清德是感到快意的嗎？（記者黃仲裕／攝影）

陸配「亞亞」被遣送返陸，當天兩方群眾鬧得沸揚，外界質疑政府是否處置過當，也憂心這類仇恨是否會波及其他在台陸配。接下來，又有網紅「小薇」和「恩綺」也將在月底前遭強制出境，恐怕又是一番風波。果然，就在「亞亞」返陸次日，大陸國台辦在官網開設「台獨打手幫凶舉報專欄」，作為回敬。惡意或不良操作會引發更多的惡意，兩岸敵意螺旋正迅速上升中。

亞亞因不當言論遭強迫出境，是台獨網紅八炯舉報，內政部立馬「重刑」侍候。但對於亞亞不當言論的具體內容，以及她3名子女的教養問題，政府公權力似乎缺乏謹慎的審度，因而受到批評。正因如此，大陸國台辦隨即推出「舉報」專欄反制，同日並公布了台灣八旗文化出版社總編輯富察延賀的罪狀，以「煽動分裂國家罪」判刑3年。這兩項宣布，從開放舉報及煽動分裂國家，都明顯有針對性。

國台辦的「台獨打手舉報」專欄開設後，當天就接獲三百多封舉報郵件。其中，網紅八炯、閩南狼首當其衝，黑熊學院相關的沈伯洋、曹興誠當然在列；就連內政部長劉世芳，綠委吳思瑤、黃捷，檢察官林達、林俊言，都遭舉報。雖說這些舉報未必有實質效果，但名單從網紅、綠委擴至政府公職人員，可見鎖定層面十分寬泛，顯示兩岸的敵意面向正在擴散。

亞亞遭剝奪依親權，雖然只是個案，但放在最近的政治氛圍中，卻具有指標性意義。賴總統最近發表「賴17條」，直指中國大陸為「境外敵對勢力」，宣布恢復軍事審判，並對準幾名只不過聲稱「我是中國人」的基層公務人員開罰。甚至連北一女教師區桂芝主張台灣歷來屬於中國，也被民眾舉報；台北市教育局並去函北一女，要求說明。在這樣的脈絡中，陸配遭到鎖定並驅逐，都是情勢惡化的象徵。

中研院士陳培哲等75名學者及藝文人士近日發表聯合聲明，批評賴政府打壓言論自由，並要求捍衛台灣民主法治與和平安全，原因正在於此。他們關切的，是政府近期各方面以「反中」為名所進行的高壓管制，正在侵蝕台灣好不容易建立起來的民主根基及言論自由空間。至於驅逐陸配，涉及行政權的擅自擴張，未提出明確法源依據。

說穿了，國台辦要求舉報台獨打手，並非真的為打擊特定台獨分子，而是要讓賴政府及其外圍感到畏懼。賴清德要塑造的，其實也是同樣的氛圍和效果：要迫使異議噤聲，讓台灣社會陷入同仇敵愾的情緒，以便有利於他的統治。問題是，當兩岸社會間的善意土壤完全流失，戰爭的爆發就只剩時間的早晚而已。

亞亞只是一名匹婦，她就算鼓吹武統，既呼喚不了解放軍，也左右不了政局。但賴清德公布「17條策略」，指對岸為境外敵對勢力，則是在扼殺兩岸和平空間，加劇北京以武力解決的決心。從實質意義看，他才是召喚武統的始作俑者，亞亞不過是隻代罪羔羊。

賴清德今年新年曾自詡，台灣走過黑暗專制，今天已成為亞洲民主燈塔。然而，他卻用一個個被側翼舉報、司法圍剿的受害者，在這島上堆疊出一座威權的高塔，豈不是諷刺至極？

網名「亞亞」的劉振亞，與筆名「富察」的李延賀，兩人都是陸配。更巧合的是，兩人都因統獨思想不同於兩岸主流，而觸怒當道：前者因鼓譟武統被台灣驅逐，後者則以煽動國家分裂被北京入罪。兩人此際同時被兩岸政府入罪祭旗，用來點燃敵對的狼煙。看到敵對螺旋上升，賴清德是感到快意的嗎？（轉載自聯合報社論）

賴清德 內政部 教育局

上一則

台無整車輸美 零件是否上榜待釐清

下一則

全台防衛韌性演練3個第1次 使節出席

延伸閱讀

批打壓言論自由 陳培哲等75人聯合聲明 籲賴政府懸崖勒馬

批打壓言論自由 陳培哲等75人聯合聲明 籲賴政府懸崖勒馬
新聞眼／鷹派抬頭…民進黨老柯極端劇本 賴總統要繼續演？

新聞眼／鷹派抬頭…民進黨老柯極端劇本 賴總統要繼續演？
「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？
川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」

川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」

熱門新聞

台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」