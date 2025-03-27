台若遭美列骯髒15國 央行：貿易風險增 金管會：台股有韌性

農牧產品是美國對台灣貿易出超產品；圖為美國牛肉。（本報資料照片）

美國總統川普 將對貿易夥伴開徵對等關稅 ，傳出台灣恐被美列入「骯髒十五國」。中央銀行指出，台灣去年為美國第六大貿易入超國，「須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢」。金管會則認為，一旦美國對台提高關稅，將評估對全球貿易環境、國際供應鏈重組的兩大影響，金管會將適時調整相關應對策略，降低潛在風險。

立法院財委會昨天邀請財政部、中央銀行、金管會、國發會、經濟部、農業部等部會首長，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與台灣被列入骯髒十五國名單，台灣政府財經相關單位因應策略」進行專題報告。央行副總裁朱美麗在報告指出，去年美國對台灣入超739億美元，台灣晉升為美國第六大入超來源，僅次於中國大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭及德國。

央行表示，由於台灣對美國貿易出超較大，因此仍須審慎因應台美雙邊貿易爭端的風險。不過，台灣與美國農產品雙邊貿易的關稅差距大於非農產品，但農產品是美國對台灣貿易出超產品，台美之間應有談判空間。

金管會主委彭金隆說，台灣是出口導向，川普關稅政策絕對是一個重大影響因素，若美國針對台灣最大出口產業（如資通訊、半導體）課稅，對台影響很大。一旦美國政府推動「美國優先」政策，進一步加強本土製造業保護措施，甚至提高關稅，金管會需綜合評估對全球貿易及國際供應鏈重組的影響，並適時調整相關應對策略，以降低潛在風險。

彭金隆昨赴財委會業務會報，他答詢指出，美國關稅政策對台股 短期有影響，但台股很快就恢復穩定，顯示台股具有因應風險的韌性。此外，金管會也監控對上市櫃公司、國銀海外曝險，及對保險業影響，目前來看，川普關稅政策對這三大產業的影響，都在可預期、可控的範圍內。但他也說，美國加徵關稅會導致某些產業出口競爭力變差，要求銀行貸款時要分散風險，包括地區、產業、業務都要分散。

而面對川普將開徵對等關稅，台灣是否調降17.5%的汽車進口關稅備受業界關注。車輛公會表示，小客車的關稅稅率若降為零，除了國家稅損高達600億元台幣（約18億美元），更將使台灣汽車產業失去競爭力，市場全都是進口車，步上澳洲汽車產業全垮後塵。公會建議，若一定要降稅，可朝向調降貨物稅方向提案，調降貨物稅進口和國產車皆可適用，可將降稅價差合理反映至售價。

財政部長莊翠雲在書面報告指出，根據世界貿易組織（WTO）資料，台灣2023年平均名目關稅稅率約6.5%，美國約3.3%。但若以進口貨品價值加權計算，台灣的貿易加權平均關稅僅1.7%，低於美國的2.2%。

至於台灣去年自美進口貨品總值464.6億美元，其中工業產品占92.1%，包括石油及其製品、資通訊設備及電子零組件等；對美出口方面，去年出口總值1113.6億美元，工業產品占比高達99.2%，其中資通訊產品與電子零組件合計占69.3%。