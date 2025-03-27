因應亞亞事件？ 國台辦「台獨打手」專欄 劉世芳、八炯入列

內政部長劉世芳。（記者季相儒／攝影）

陸配「亞亞」因涉武統言論被迫離台隔日，大陸國台辦在官方網站上新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。據國台辦晚間最新發布訊息，截至昨日下午，9小時已接獲舉報郵件323封，其中，內政部 長劉世芳和民進黨 立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，北檢檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華以及網紅「八炯」、陳柏源等人。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（中央社）

國台辦發言人陳斌華也就「亞亞」被廢止在台依親 居留許可一事，抨擊民進黨一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體。陳斌華說，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫囂「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。

陳斌華說，某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀，助紂為虐。對此，我們嚴重關切，必須嚴懲。

民進黨立委「黃捷」。（本報資料照片）

陳斌華表示，將進一步核查相關舉報訊息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責，同時嚴格依法保護舉報人的訊息和權益。

面對台灣媒體追問，陸方此舉是否是因應陸配「亞亞」事件，未來將具體採取哪些措施？陳斌華說，大陸會妥善處理相關舉報訊息，查明事實證據，對於證據確鑿性質惡劣者會擇期曝光，並依據相關法律對這些打手、幫凶依法追究。

陳斌華還說，會盡快公布相關的舉報訊息，「請你拭目以待。」

陸委會昨日表示，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果。