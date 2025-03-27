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台戍守總統府憲兵營藏共諜 4軍人收賄184萬賣情報

記者王聖藜／台北27日電
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「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，涉嫌賣公務情資給中共，4人遭依貪汙收賄等罪嫌起訴。(本報資料照片)
「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，涉嫌賣公務情資給中共，4人遭依貪汙收賄等罪嫌起訴。(本報資料照片)

戍守總統府「天下第一營」憲兵211營的賴重宇等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪，被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄184萬元(台幣，下同，約5.5萬美元)，4人認罪。台北地方法院昨依貪汙治罪條例、國家安全法分別判刑5年10月至7年，褫奪公權6年；可上訴。

判決指出，已被通緝的黃姓男子被中共吸收，鎖定中士賴重宇及上兵陳文豪，以金錢誘惑拍攝軍中資料，依機敏程度給付報酬。

2022年4月起，陳文豪拍攝資通電軍公務祕密文書傳給賴重宇，由賴傳給黃或中共情工人員；陳退伍後，探詢有無同袍願提供情報，被接觸者多拒絕。檢方去年8月搜索約談，查出賴引介學弟黎育爾加入，黎退伍後將工作轉給學弟林裕凱，以同手法拍攝傳送軍事文件，收受賄賂。

檢方調查，賴重宇收賄46萬元(約1.4萬美元)、陳文豪收賄45萬元(約1.3萬美元)、黎育爾收賄66萬元(約1.9萬美元)、林裕凱收賄26萬元(約7000美元)。4人羈押禁見，坦承因缺錢花用，翻拍機敏文件牟利。

合議庭認為，賴重宇等人受國軍栽培，職司戍衛總統府內勤務及情報機構，均屬極具機敏及重要單位，卻違背職務收賄，竊密內容是國家不對外公開資料，危害國家安全，依法量刑。

賴重宇被判7年最重，黎育爾判6年8月、陳文豪判6年5月、林裕凱判5年10月，4人犯罪所得均沒收。

中共 國防部

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