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黑白集／政府放任「網紅驅趕網紅」傷及無辜陸配

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「亞亞」劉振亞（戴帽）25日在內政部外陳情。（記者李隆揆/攝影）
「亞亞」劉振亞（戴帽）25日在內政部外陳情。（記者李隆揆/攝影）

陸配網紅「亞亞」因武統言論遭檢舉，內政部罔顧她有3名年幼子女，強迫她離境，顯考慮欠周。更糟的是，整個執行過程，政府放任檢舉她的網紅「八炯」號召群眾持續鬧場羞辱，演出「網紅驅趕網紅」的鬧劇。卓榮泰說「國格沒有妥協空間」，一派理直氣壯。殊不知，這場八炯導演的驅趕大戲，將傷及多少無辜陸配。

亞亞的言論讓人聽了不悅，但要說「國格」會因此受辱，恐言過其實。在八炯檢舉前，有誰覺得國家人格或安全受到這類網紅言論威脅？如今，政府把此事炒得肅殺沸揚，內政部長劉世芳還含沙射影說「亞亞不是簡單的媽媽」。如此一來，一般人是不是都要開始懷疑周遭陸配的居心呢？

這並非危言聳聽。最近在黑熊學院的討論區，已經有人發出「建議開放合法獵殺中配」的言論，把小小事件的仇恨值升到最高。亞亞的發言固然可議，其實就是個人「喊爽的」；相較之下，「獵殺中配」這樣的言論一出，仇恨渲染作用才可怕。台灣有三十多萬陸配，難道都要被投以異樣眼光？

亞亞被驅離前，人們對其家庭一無所知，網上造假說她「假結婚」、「洗人口」的傳聞一堆。直到離境這天，大家才看到她的「台灣囡仔」丈夫和3個孩子；連學者都認為，政府「誤用兩公約」打壓人權。卓揆鍘這刀，有快感嗎？(轉載自聯合報)

內政部 卓榮泰

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