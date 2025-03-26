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川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」

記者陳政錄／北京即時報導
台積電宣布1000億美元赴美國投資後，美國總統川普近日在受訪時，將金額「加碼」到2000億美元。圖為位於亞利桑納州鳳凰城的台積電美國廠。（中央社）
台積電宣布1000億美元赴美國投資後，美國總統川普近日在受訪時，將金額「加碼」到2000億美元。圖為位於亞利桑納州鳳凰城的台積電美國廠。（中央社）

台積電日前宣布千億美元投資美國後，美國總統川普受訪時再加碼為2千億美元，引發討論。中國國台辦發言人陳斌華26日抨擊總統賴清德是「賣台專業戶」，表示在民進黨當局極力逢迎、拱手相送之下，台積電已成為砧板上任人宰割的肥肉。

陳斌華26日主持國台辦例行記者會，就中媒關切台積電被川普加碼投資金額，台政府對台積電投資一事表示「樂觀其成」等，做出上述回應。

陳斌華說，在民進黨當局極力逢迎、拱手相送之下，台積電已成為砧板上任人宰割的肥肉。對台積電變成「美積電」竟然能「樂觀其成」，可見民進黨眼中只有一黨一己之私，根本不把台灣同胞福祉和產業界利益放在心上，為了「倚外謀獨」，只會在「賣台」、「毀台」的路上愈走愈遠。

陳斌華認為，台灣產業界和民眾失去的不只是眼前的工作，還將失去未來的發展機會。對於賴清德這樣的「賣台專業戶」濫權妄為，島內（指台灣）社會提出質疑、充滿憂慮，理所當然。

同場記者會上，陳斌華也就總統賴清德近日表示，會與民主夥伴一起強化「非紅供應鏈」，應對「威權主義擴張的威脅與挑戰」做出回應。

陳斌華說，兩岸經濟各具特色、優勢互補，兩岸產業鏈供應鏈合作是經濟發展的自然結果，是兩岸企業基於市場規律作出自主選擇、優化配置形成的合作體系，有利於兩岸企業發展，有利於增進兩岸同胞民生福祉。如果說這條產供鏈有什麼顏色，那麼惠台利民就是它的底色。

陳斌華表示，賴清德違背經濟規律和市場規律，迎合外部勢力搞所謂「非紅供應鏈」，目的是想重彈「民主對抗威權」的老調，實質是通過出賣台灣優勢產業、犧牲台灣發展前景、砸掉台灣民眾「飯碗」，來換取外部勢力對其謀「獨」的支持。

陳稱兩岸經濟脫不了鉤，斷不了鏈，賴清德強行操弄「脫鉤斷鏈」，「回旋鏢」只會扎到台灣產業身上，受損的是台灣企業、民眾的利益福祉。為謀「獨」而賣台，只會害台毀台。

台積電 賴清德 供應鏈

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