陸配亞亞反嗆劉世芳迫害人權：妳才不是正常部長

針對陸配網紅「亞亞」被下令自行離境，內政部長劉世芳（右）表示，「亞亞這位女士並不是普通媽媽」，大家可以看到從法律戰、輿論戰跟心理戰，可以說是三戰齊發。(記者曾學仁／攝影)

陸配網紅劉振亞昨晚在限期內搭機離境，一路協助她對外發聲的台灣國際家庭互助協會晚間9時許再次替劉女轉發心聲，其中因內政部 長劉世芳對外稱劉女「不是一個簡單的普通媽媽」，劉女也在文中點名劉世芳「迫害人權，妳才不是一個正常的部長」。

劉振亞表示，內政部長劉世芳說她最近會向高等及最高行政法院遞件維護她的權利，認定她非常懂法律，所以我不是普通人，說得她好像很厲害、很懂。但這些法律作為都是葉慶元律師義務協助的，不是她本來就這麼厲害。何況連本來被認為是綠營的「台灣事實查核中心」羅世宏教授，都站出來表示不同意法院裁決的見解，這難道是她很懂法律去指揮他們的嗎？劉世芳怎麼可以這樣公然栽贓，一再地陷害她呢？

劉振亞說，劉世芳說她操縱心理戰，引《國際兒童權利公約》，但她是因劉世芳下令驅趕，逼得母子分散，活生生的傷害到她跟小孩生活權利，這當然是劉違反公約，「劉部長妳才是在操縱心理戰、顛倒是非，堂堂大官踐踏我這個小陸配」。

再談到輿論戰，劉振亞說內政部用輿論讓她幾乎被壓得喘不過氣，要不是有媒體看不過去，有社運團體仗義勇為，自己哪有能力被輿論看到、聽到？反控劉世芳迫害人權，才不是一個普通的、正常的部長。

劉振亞說，本來抵死不走，但葉慶元律師告訴她法律知識，說這樣子會留下違法的不良紀錄，將來會被剝奪回台探親的權利。

台灣國際家庭互助協會表示，非常遺憾亞亞僅是政治立場表達就被推論為「有危害國家安全、社會安定」？同樣言論如果出自台灣人之口就屬言論自由範疇，何以對陸配標準不一致？根本是柿子挑軟的吃，目的在激化兩岸對立，以陸配為祭品。

中華人 權協會表示，台灣應保障所有在台人士基本權利，不分國籍、民族與地域。協會說，1987年開放兩岸通婚以來，台灣已有逾30萬名陸配，移民 署近日針對3名曾發表涉及政治言論的陸配撤銷居留許可並限期離境，將導致她們與稚齡子女分離，此舉不符比例原則、嚴重影響基本人權，更會加深社會對立。