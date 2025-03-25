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遠見雜誌民調 台人對美信任降低 逾6成憂矽盾崩解

台灣新聞組／台北25日電
64％民眾對於「台積電赴美投資是削弱保衛台灣的矽盾，還是強化台美關係與企業競爭力」持悲觀看法。（記者劉學聖／攝影）
64％民眾對於「台積電赴美投資是削弱保衛台灣的矽盾，還是強化台美關係與企業競爭力」持悲觀看法。（記者劉學聖／攝影）

賴清德總統13日召開國家安全高層會議，強調台灣面臨5大國安威脅，並提出17項因應策略。「遠見民意研究調查」、「遠見」雜誌近日對此進行「2025民心動向大調查」，以了解民意對川普回鍋、台積電加碼投資美國、賴17條宣布等事件發生後的變化。

據遠見雜誌報導，調查詢問「川普新政下的台美關係出現新走向，哪一種情況較可能？」64.3％認為「威脅大於機會」，凸顯民眾對美國政策的懷疑與憂慮正快速增加。詢問民眾相不相信賴總統說台積電在美投資，美國從未對台灣政府施壓，高達82.4％民眾不相信美國未施壓台灣。

詢問「你對美國的整體印象是變好或變差」？76.2％回答「印象差」，52.7％對美印象「惡化」，只有不到2成（15.2％）回答「印象好」。在泛綠支持者中，「印象差」（48％）的占比也高於「印象好」（41.3％），顯示對美信任感降低，已是跨黨派現象。

對於「台積電赴美投資是削弱保衛台灣的矽盾，還是強化台美關係與企業競爭力」，64％民眾持悲觀看法，認為此舉是削弱矽盾，憂心國家核心產業外流可能導致安全漏洞。僅27.1％認為台積電在美投資，有助於強化台美關係與企業競爭力。

報導指出兩岸局勢緊張，有56.3％認為「政府應努力維持兩岸關係良好，就不需要花那麼多錢買武器」；近6成民眾認為政府「應促進兩岸對話與和解」，再來才是「強化軍事與情報防禦」（21.8％）、「加強與盟國的合作」（15.9％）；53.7％認為兩岸在未來三年內有可能開戰，但69.8％「不願意自己或家人參戰」，顯示普遍對戰爭缺乏心理準備，甚至不願意承擔戰爭後果。

詢問民眾對賴政府推動兩岸和平打幾分時，平均僅37.6分；對於賴政府在國安議題的表現，68.4％直言「不滿意」，甚至有74％擔憂「賴17條」可能加劇兩岸緊張關係。

台積電 川普 賴清德

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