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陸配亞亞拒主動離台民團力挺 控移民署濫權違國際公約

記者袁志豪、李隆揆／台北25日電
「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境。 （取材自「亞亞在台灣」抖音）
「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境。 （取材自「亞亞在台灣」抖音）

陸配網紅劉振亞被移民署命今限期離境，台灣國際家庭互助協會今天將陪同劉振亞及家人在內政部前舉行記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權問題，即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離，對三名子女造成難以回復重大傷害。

協會今天凌晨也在臉書放上劉女接受訪問的影片，劉振亞說，「我不會自動走，因為我沒有覺得我做錯了，我覺得我是無辜的，我的孩子也是無辜的」。

劉振亞昨天至中廣新聞網接受台北市勞工局前局長、秋鬥發起人鄭村棋訪問，她說，「我的居留權被廢止的情況我自己都是從媒體上得知；他們現在是說我主張武統，有關武統的這些言論，僅僅是在分析武統可能給台灣帶來的危險性，其實我是想提醒大家避免走到那一步，警示武統帶來的可怕後果，而不是在宣揚它」。

鄭村棋說，亞亞在兩岸跑，她小孩子在這邊長大，將來要當兵，她為什麼要贊成武統，她主張和平統一這是真的不是假的，但是因為形勢已經到這種地步，武統的危機是愈來愈大，只有她在講嗎？「我們這些名嘴已經講到嘴都爛了」，因為她陸配講有武統的風險，結果變成是她主張武統。

鄭村棋指出，「我們沒有立法。鼓吹戰爭言論要有具體的標準跟具體的行為，標準沒有，更何況她根本沒有著手在做，要立法才可以禁止，因為這是侵犯到人權」。

台灣國際家庭互助協會昨晚在臉書聲明說，移民署在社會輿論壓力下，採取過當處理，將拆散兩岸家庭，對三名未成年子女造成難以回復傷害，讓劉振亞感到悲傷；移民署違反國際公約，迫害陸配，高等行政法院為虎作倀，侵犯人權。

協會認為，移民署單憑影片便推論有危害國家安全結論，撤銷依親居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，在缺乏明確判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分；是濫權違法行為。

劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，被移民署認定言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可，限期今天前離境。劉女聲請停止執行被台北高等行政法院駁回，她抗告，最高行政法院昨收案尚未裁定，但不影響執行。

移民 依親 內政部

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