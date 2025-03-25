陸配亞亞拒主動離台民團力挺 控移民署濫權違國際公約

「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境。 （取材自「亞亞在台灣」抖音）

陸配網紅劉振亞被移民 署命今限期離境，台灣國際家庭互助協會今天將陪同劉振亞及家人在內政部 前舉行記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權問題，即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離，對三名子女造成難以回復重大傷害。

協會今天凌晨也在臉書放上劉女接受訪問的影片，劉振亞說，「我不會自動走，因為我沒有覺得我做錯了，我覺得我是無辜的，我的孩子也是無辜的」。

劉振亞昨天至中廣新聞網接受台北市勞工局前局長、秋鬥發起人鄭村棋訪問，她說，「我的居留權被廢止的情況我自己都是從媒體上得知；他們現在是說我主張武統，有關武統的這些言論，僅僅是在分析武統可能給台灣帶來的危險性，其實我是想提醒大家避免走到那一步，警示武統帶來的可怕後果，而不是在宣揚它」。

鄭村棋說，亞亞在兩岸跑，她小孩子在這邊長大，將來要當兵，她為什麼要贊成武統，她主張和平統一這是真的不是假的，但是因為形勢已經到這種地步，武統的危機是愈來愈大，只有她在講嗎？「我們這些名嘴已經講到嘴都爛了」，因為她陸配講有武統的風險，結果變成是她主張武統。

鄭村棋指出，「我們沒有立法。鼓吹戰爭言論要有具體的標準跟具體的行為，標準沒有，更何況她根本沒有著手在做，要立法才可以禁止，因為這是侵犯到人權」。

台灣國際家庭互助協會昨晚在臉書聲明說，移民署在社會輿論壓力下，採取過當處理，將拆散兩岸家庭，對三名未成年子女造成難以回復傷害，讓劉振亞感到悲傷；移民署違反國際公約，迫害陸配，高等行政法院為虎作倀，侵犯人權。

協會認為，移民署單憑影片便推論有危害國家安全結論，撤銷依親 居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，在缺乏明確判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分；是濫權違法行為。

劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，被移民署認定言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可，限期今天前離境。劉女聲請停止執行被台北高等行政法院駁回，她抗告，最高行政法院昨收案尚未裁定，但不影響執行。