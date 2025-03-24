對台空飄氣球不斷 解放軍揭祕氣象兵365天、24小時監測
解放軍近年擾台手段之一是不斷施放空飄氣球。解放軍東部戰區在3月23日「世界氣象日」前夕刻意揭祕解放軍空軍氣象兵，形容其為「把脈空天」的「神算子」，365天、24小時監測從未中斷，精準研判、嚴謹預測，通過排列組合標繪出天氣變化的態勢圖，化作解析風雲變幻的「勝戰密碼」。
根據台國防部每日公布的即時軍事動態，光是近一周，就曾在19日6時至20日6時偵獲解放軍空飄氣球1顆，17日6時至18日6時偵獲中共空飄氣球2顆，16日6時至17日6時偵獲中共空飄氣球2顆。
主要負責對台軍事行動的解放軍東部戰區22日在微信公眾號先後發布「氣象兵，到！」「氣象兵，開始戰鬥！」兩則圖文訊息，揭露解放軍氣象兵。
文章稱，「解碼風雲擎變幻，把脈空天料先機。世界氣象日來臨之際，東部戰區空軍某場站組織氣象分隊開展實戰化訓練，錘煉勝戰本領。」
「訓練場上觀測員熟練操作各類氣象儀器記錄雲層、氣溫、氣壓等氣象要素；探空員利用探空儀探索大氣層結構，收集整理高空氣象數據。」
「測雨雷達操縱員緊盯屏幕，不放過任何一個降水跡象，為飛行任務提供及時預警；預報員綜合運用衛星遙感、探空數據，對複雜天氣形勢進行精準分析，為飛行任務提供實時氣象保障。」
文章強調，「每一次精確預報背後都是飛行安全的重要依託，每一名氣象兵都在用使命守護戰鷹翱翔藍天」「每一次探空氣球的升空，都是氣象戰場上吹響的號角」。
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