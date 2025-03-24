賴視察松機備戰操演 標槍反裝甲飛彈現身

賴清德總統日前視察松山機場海軍陸戰隊66旅第2衛戍戰鬥隊，赫見標槍飛彈是配屬武器。圖為去年漢光演習士兵背「標槍」挺進。（本報資料照片）

國軍完成5天「立即備戰操演」，賴清德 總統在演習最後一天，視察進駐松山機場的海軍陸戰隊66旅第2衛戍戰鬥隊，赫見「標槍反裝甲飛彈」是配屬武器，因俄軍在俄烏戰爭初期搶占基輔周邊機場，外界關注解放軍 是否空投、機降裝甲車奪取松機？軍方表示，國軍依敵情威脅發展想定，「不會把武器裝備放在用不到的地方」。

FGM-148標槍飛彈為美國開發的紅外線導引反裝甲武器，可攻擊直升機等空中目標，西方國家在俄烏戰爭初期援助烏克蘭 上千枚標槍飛彈。國軍多年前獲標槍飛彈，多次在聯勇、漢光及精準飛彈射擊等操演中亮相。

過去國軍機場守備部隊主要配備天兵系統、陸射天劍一型等防空飛彈及火砲，第一線反裝甲武裝首次出現在機場守備部隊中，外界不禁聯想國軍是否也將解放軍裝甲武器列為機場可能的威脅？

淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，解放軍空降部隊2000年初期即根據與俄羅斯傘兵協同演習經驗，發展空降步兵戰車等裝甲武器，去年底中國大陸領導人習近平視察空降兵，也曾出現打包空投姿態的解放軍新一代傘兵戰車，相較於過去傳言的「木馬屠城」模式，解放軍攻台策略中，可能不排除以空降或機降裝甲武力，對台灣機場發動強襲占領。

國防安全研究院副研究員舒孝煌也指出，從近年來國際戰例來看，奪取機場已是重要手段；俄烏戰爭爆發初期，俄軍也搶占基輔周邊機場，如何防護甚至奪回機場就是守方重要課題。他認為，軍方應該思考可兼具快速部署及火力的武器裝備。

林穎佑認為，面對解放軍努力縮短攻台整備時間、聯合戰備警巡常態化、可能「由演轉戰」，軍方有必要透過持續驗證及測考檢視部隊轉型成效；中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國軍展開「聯合資訊及電子作戰」顯示已將資電戰拉高到戰略層級，但現有部隊缺乏電子測向、干擾等電戰相關設施，國軍應重點補強這方面。

揭仲說，國軍主戰部隊的編現比仍在7成上下，一下子增加那麼多操演，會不會更讓官兵不願留在主戰部隊？得想辦法解決主戰部隊人力問題。