我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

台灣矽盾破防 3大衝擊浮現 投資美國恐沒完沒了

記者劉秀珍、林安妮／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（左）與台積電董事長魏哲家強調，台積電在台灣的11座產線會如期進行。圖為日前召開記者會說明此事。（本報資料照片）
賴清德總統（左）與台積電董事長魏哲家強調，台積電在台灣的11座產線會如期進行。圖為日前召開記者會說明此事。（本報資料照片）

台積電董座魏哲家3月初在川普陪伴下，在白宮宣布將投資1000億美元。不到60小時，魏哲家連袂賴清德總統召開記者會，揭示台積電將加速、加碼東進。專家指出，護國神山大舉布建美國晶圓廠，將對台灣經濟，甚至國家安全帶來三大衝擊。

矽盾破防一、台灣出口、民間投資受衝擊。富拉凱投資銀行首席經濟學家張明杰分析，台積電矽盾角色扮演台灣全球晶圓代工七成市占，以及帶動台灣出口、出超及民間投資增長主驅力。當台積電廣赴海外設廠，受影響的必將是台灣的全球半導體產業地位與經濟增長結構。

一位資深業界人士提到，台積電擴大美國投資，屆時將有眾多供應鏈跟隨，這對台灣消費造成的衝擊，勢將成為總體經濟發展隱憂。

矽盾破防二、關稅炸彈仍有掉落風險。台積電投資案帶給世界的訊息就是「美國製造，沒有關稅」。但未來真的不會對台灣生產的晶片課關稅嗎？業界多推測，川普所說的「沒有關稅」，是指那些已在美國生產的晶片自然不用繳交關稅，能否擴及到所有進口晶片？仍是未知數。

台積電的美國投資案，有關細節如時程、產能和技術能力安排至今仍不清晰，資深產業專家陳子昂建議台積電「以拖待變」：將執行投資時間拖過2028年，也就是川普任期告終時，將可設法維持住台灣「矽盾」的戰略地位。

矽盾破防三、沒完沒了的投資美國。據了解，原先在台積電擴大美國投資規畫中，並未考慮過要設研發中心，因為研發中心留在台灣，才能控制核心競爭力。但最後公布方案中，包含在美設立一個研發中心，這已超越台積電底限，顯見川普政府中了解半導體的專家很多，知道研發中心的重要性。

業界人士說，美國很可能不會滿足於只有1000人的研發中心，因為這與台灣擁有1萬人的研發中心規模差距太大，台積電被迫升級美國研發中心的壓力還在後頭。

台積電 關稅 川普

上一則

冷眼集╱台灣不能再當鴕鳥 台海穩定只能寄望川習會？

延伸閱讀

川普啟動穿梭外交 明起接力會晤烏俄 會談重點曝光

川普啟動穿梭外交 明起接力會晤烏俄 會談重點曝光
不滿縮編、打壓客觀新聞 美國之音員工狀告川普政府

不滿縮編、打壓客觀新聞 美國之音員工狀告川普政府
川普將和習近平通話談關稅 證實美貿易代表本周與中方溝通

川普將和習近平通話談關稅 證實美貿易代表本周與中方溝通
川普不滿校園反猶太刪補助 哥大讓步試圖挽回「改進紀律程序」

川普不滿校園反猶太刪補助 哥大讓步試圖挽回「改進紀律程序」

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消