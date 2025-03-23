台灣矽盾破防 3大衝擊浮現 投資美國恐沒完沒了

賴清德總統（左）與台積電董事長魏哲家強調，台積電在台灣的11座產線會如期進行。圖為日前召開記者會說明此事。（本報資料照片）

台積電 董座魏哲家3月初在川普 陪伴下，在白宮宣布將投資1000億美元。不到60小時，魏哲家連袂賴清德總統召開記者會，揭示台積電將加速、加碼東進。專家指出，護國神山大舉布建美國晶圓廠，將對台灣經濟，甚至國家安全帶來三大衝擊。

矽盾破防一、台灣出口、民間投資受衝擊。富拉凱投資銀行首席經濟學家張明杰分析，台積電矽盾角色扮演台灣全球晶圓代工七成市占，以及帶動台灣出口、出超及民間投資增長主驅力。當台積電廣赴海外設廠，受影響的必將是台灣的全球半導體產業地位與經濟增長結構。

一位資深業界人士提到，台積電擴大美國投資，屆時將有眾多供應鏈跟隨，這對台灣消費造成的衝擊，勢將成為總體經濟發展隱憂。

矽盾破防二、關稅 炸彈仍有掉落風險。台積電投資案帶給世界的訊息就是「美國製造，沒有關稅」。但未來真的不會對台灣生產的晶片課關稅嗎？業界多推測，川普所說的「沒有關稅」，是指那些已在美國生產的晶片自然不用繳交關稅，能否擴及到所有進口晶片？仍是未知數。

台積電的美國投資案，有關細節如時程、產能和技術能力安排至今仍不清晰，資深產業專家陳子昂建議台積電「以拖待變」：將執行投資時間拖過2028年，也就是川普任期告終時，將可設法維持住台灣「矽盾」的戰略地位。

矽盾破防三、沒完沒了的投資美國。據了解，原先在台積電擴大美國投資規畫中，並未考慮過要設研發中心，因為研發中心留在台灣，才能控制核心競爭力。但最後公布方案中，包含在美設立一個研發中心，這已超越台積電底限，顯見川普政府中了解半導體的專家很多，知道研發中心的重要性。

業界人士說，美國很可能不會滿足於只有1000人的研發中心，因為這與台灣擁有1萬人的研發中心規模差距太大，台積電被迫升級美國研發中心的壓力還在後頭。