我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

「鼓吹武統」 台移民署再廢2陸配居留權

記者廖士鋒、翁至成／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸配「小微」在抖音宣傳統一言論，遭人檢舉。圖／擷取自台灣省夫婦三個孩子
陸配「小微」在抖音宣傳統一言論，遭人檢舉。圖／擷取自台灣省夫婦三個孩子

陸配「亞亞」近日因為言論被政府認為「鼓吹武統」而遭廢止居留權並限期離境，昨天新增兩名陸配「小微」、「恩綺」也被移民署以相同的理由廢止居留許可。海基會昨天表示支持政府對「亞亞」的做法，並強調若是「不處理，它會像癌症一樣蔓延」。

移民署昨天指出，「小微」發布的影片，有「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」言論，是「涉及消滅我國主權之鼓吹武統侵略」，經會商陸委會等機關意見後，已廢止其依親居留許可，五年不得再申請，並要求其限期離境；「恩綺」亦因發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「台灣是中國不可分割的一部分」，被認定鼓吹武統，遭廢止長期居留許可並限期離境。

海基會秘書長羅文嘉昨天下午主持記者會，記者詢問，海基會是否會建立輔導機制，告訴陸配在台灣生活「什麼話能講、什麼話不能講」？對此他表示，台灣紅線「其實就這一條而已」，這些網紅「並非不知道這些事情不該做」。

羅文嘉說明支持政府對「亞亞」的處分，且強調「這個事情必須要處理，不處理會像癌症一樣蔓延，就會吞噬掉正常的運作」，「正常的細胞發展會受到壞的細胞的影響」。

至於媒體詢問「亞亞」喊話不希望與三個孩子分離，及其子女在台灣被歧視是否介入協助？對此羅文嘉並未具體回應，仍指如果主張中華民國不存在，這不在民主制度言論自由的範疇。他並對「亞亞」以孩子作為訴求（不想分開），「保留滿大的問號」。

羅文嘉隨後對民眾喊話，不要因為少數配合中共統戰言論的網紅，影響到對大部分陸配的看法。

陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）
陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）

陸委會副主委梁文傑20日應詢回應「小微」、「恩綺」情況時說，每個案件不一樣，「亞亞」是提倡武統，其他案子的言論可能與國家安全或社會秩序有關，但並未涉及武統，處理上會有輕重的不同。

對於政府為何最終仍對「小微」、「恩綺」祭出同樣處分？陸委會昨晚僅表示，相關事實業經主管機關調查認定，並已對外說明。

陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）
陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）

癌症 移民 中華民國

上一則

迎戰大罷免首場說明會 蔣萬安開第一槍：和藍委站一起

延伸閱讀

遭不明人士寄炸彈威脅信 陸委會：嚴厲譴責製造恐嚇

遭不明人士寄炸彈威脅信 陸委會：嚴厲譴責製造恐嚇
陸配言論爭議 卓榮泰：武統就是暴力 請離開

陸配言論爭議 卓榮泰：武統就是暴力 請離開
陸配亞亞依親居留遭廢 移民署：限期離境否則強制出境

陸配亞亞依親居留遭廢 移民署：限期離境否則強制出境
「鼓吹武統」中配依親居留遭廢 台移民署：限期離境 否則強制出境

「鼓吹武統」中配依親居留遭廢 台移民署：限期離境 否則強制出境

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍