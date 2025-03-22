日自衛隊前參謀總長岩崎茂 任台政院顧問 陸向日提交涉

日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂（左）獲任行政院顧問。圖為岩崎2012年在統合幕僚長任內訪問五角大廈。（美聯社）

朝日新聞等日媒報導，日本 自衛隊前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂3月就任台灣行政院政務顧問，任期1年。報導說，罕見曾任自衛隊幹部者擔任台灣公職。日本內閣官房長官林芳正同日在例行記者會說，「關於（岩崎）卸任公職後的私人活動，日本政府並無立場置評」。

本報系聯合報報導，行政院21日證實此消息，並表示依慣例不對外公布無給職顧問名單。政院人士說，只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於傾聽與推動。

日媒報導，岩崎已與閣揆卓榮泰會面。旅居南市的日本餐飲業者野崎孝男去年9月也獲聘該職位，是政院首位外籍政務顧問。野崎曾任台南的城市外交顧問，外界視為賴清德總統藉此展現重視對日關係。

岩崎曾任日本航空幕僚長（空軍司令），自2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長，退役後擔任日本防衛大臣的「政策參與」一職，該職位類似參事，直屬防相，編制不超過3人。報導稱台灣方面此舉可能是在受到中國大陸軍事施壓下，旨在透過岩崎，強化台日在安全領域的合作。台灣當局人士說，岩崎長期關注台日關係及區域情勢，盼借重其見識經驗，提供政策建言。

另據台北中國時報報導，對於有外國退役的高階將領獲行政院聘任為政務顧問，國防部 長顧立雄回應表示，只要有助於維持印太、台海地區和平穩定，國防部均樂見。

日本媒體人矢板明夫透過社群平台發文表示，岩崎茂在日本的軍界、政界和經濟界都有廣泛人脈和影響力。岩崎茂曾表示，日本首相石破茂雖看似親中，其實是很喜歡台灣的，日本政治人物真正喜歡中國的，其實少之又少。

此舉也引起大陸外交部強烈反擊，痛批一中原則是中日關係政治基礎，日本在台灣問題上對中國人民負有政治罪責，中方已向日方提出交涉，嗆聲民進黨勾結外部勢力謀獨挑釁不會得逞。

此外，近日有影音平台傳出疑似中華民國 海軍萬噸級兩棲船塢艦玉山艦在海上接受美軍支援艦的運補，顧立雄21日昨未證實，也沒否認，僅強調國軍針對海上不期而遇有應處規則，都會依照該運作規則加以應處。