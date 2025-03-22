日自衛隊前參謀總長岩崎茂 任台政院顧問 陸向日提交涉
朝日新聞等日媒報導，日本自衛隊前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂3月就任台灣行政院政務顧問，任期1年。報導說，罕見曾任自衛隊幹部者擔任台灣公職。日本內閣官房長官林芳正同日在例行記者會說，「關於（岩崎）卸任公職後的私人活動，日本政府並無立場置評」。
本報系聯合報報導，行政院21日證實此消息，並表示依慣例不對外公布無給職顧問名單。政院人士說，只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於傾聽與推動。
日媒報導，岩崎已與閣揆卓榮泰會面。旅居南市的日本餐飲業者野崎孝男去年9月也獲聘該職位，是政院首位外籍政務顧問。野崎曾任台南的城市外交顧問，外界視為賴清德總統藉此展現重視對日關係。
岩崎曾任日本航空幕僚長（空軍司令），自2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長，退役後擔任日本防衛大臣的「政策參與」一職，該職位類似參事，直屬防相，編制不超過3人。報導稱台灣方面此舉可能是在受到中國大陸軍事施壓下，旨在透過岩崎，強化台日在安全領域的合作。台灣當局人士說，岩崎長期關注台日關係及區域情勢，盼借重其見識經驗，提供政策建言。
另據台北中國時報報導，對於有外國退役的高階將領獲行政院聘任為政務顧問，國防部長顧立雄回應表示，只要有助於維持印太、台海地區和平穩定，國防部均樂見。
日本媒體人矢板明夫透過社群平台發文表示，岩崎茂在日本的軍界、政界和經濟界都有廣泛人脈和影響力。岩崎茂曾表示，日本首相石破茂雖看似親中，其實是很喜歡台灣的，日本政治人物真正喜歡中國的，其實少之又少。
此舉也引起大陸外交部強烈反擊，痛批一中原則是中日關係政治基礎，日本在台灣問題上對中國人民負有政治罪責，中方已向日方提出交涉，嗆聲民進黨勾結外部勢力謀獨挑釁不會得逞。
此外，近日有影音平台傳出疑似中華民國海軍萬噸級兩棲船塢艦玉山艦在海上接受美軍支援艦的運補，顧立雄21日昨未證實，也沒否認，僅強調國軍針對海上不期而遇有應處規則，都會依照該運作規則加以應處。
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