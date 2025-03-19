陸委會證實 台商父子武漢遭拘留 2人狀況尚屬平安

陸委會副主委沈有忠18日在政大演講時透露，「茂德科技」一對台商父子在武漢被拘留，陸委會下午透過書面回應證實此案，海基會則表示，將與家屬保持聯繫，視況提供必要協助，並呼籲陸方應依「兩岸共打協議」即時通報台方。（本報資料照片）

陸委會副主委沈有忠昨透露，一對台商父子近期在武漢 被拘留，陸委會隨後表示，兩人狀況平安，顧及家屬意願，不便對外說明。海基會表示將與家屬保持聯繫，視情況提供協助，呼籲陸方依兩岸共打協議即時通報台方。

沈有忠昨受政大東亞所邀請做專題演講。他在談到台商赴陸投資風險時，提及政府最近收到求助案，指「茂德科技」一對父子（公公和先生）在武漢被抓，家人（太太）請政府幫忙。海基會向海協會發函，海協會沒有直接回函，但有打電話回覆，指兩人都還活著，但涉入司法案件。

由於政府及家屬先前都未曾公開提及此案，引發關注。陸委會隨後證實表示，關於該案父子兩人在陸遭拘留，政府皆有掌握，已確認兩人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請在陸台商協助探詢兩人狀況確認尚屬平安。

沈有忠昨並就賴總統13日發布「國安17條」表示，整套政策重點在於對內強化反滲透，並沒有要去改變兩岸現狀。除了局部恢復軍事審判變化比較大外，其他都是本來就在做的事，「當對方對我們的野心愈來愈明顯，胡蘿蔔愈來愈小支、狼牙棒愈來愈大支，我們的盾牌也要厚一點。」大陸把交流當成政治工具，但又時刻拿著狼牙棒，政府必須對於交流更加地謹慎，至少人身安全要在可控範圍內。陸委會沒有要封殺、緊縮兩岸交流，但對於不健康的交流會進行導正，無法導正的就會擋掉。