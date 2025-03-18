我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

陸公布台資通電軍4人個資 前立委：衝著賴17條而來

台灣新聞組／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸國台辦發言人陳斌華說，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。(記者陳政錄／攝影)
大陸國台辦發言人陳斌華說，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。(記者陳政錄／攝影)

賴清德總統上周公布「國安17條」引起大陸反彈，大陸國安部昨天公布台灣資通電軍四名人員照片和個資，揚言將依「懲獨22條」終身追責。大陸國台辦發言人陳斌華昨晚稱，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。

去年9月大陸國安部也曾發布台資通電軍三名人員姓名相片，是大陸去年6月發布「懲獨22條」後首案，昨公布四名資通電軍現役人員資料更詳盡，顯示大陸對台方資通電軍恐進一步掌握，資通網軍已成當前「懲獨」首要目標。

前立委林郁方說，去年9月外界多認為可能是報復台方成功對其網路攻擊；相較之下，最近賴清德「17條」使兩岸敵意升高，中共此時再度公布台方人員資訊，應是衝著「大局」而來。

台資通電軍指揮部昨發新聞稿，反批中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」、無端拼湊，凸顯其恫嚇威逼台灣民眾的蠻橫心態；網路戰聯隊核心任務負責維護國防資訊、確保網路安全，中共以機艦襲擾台灣與區域各國，結合網路攻擊等灰色地帶手段恫嚇脅迫，挑戰國際秩序、破壞區域和平穩定、不斷升高對印太乃至全球的軍事威脅，是國際社會公認「麻煩製造者」，台灣官兵將在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，堅實資安防護，提升國軍數位韌性。

大陸國安部昨聲稱台灣資通電軍四名現役人員為資通電軍網路戰聯隊網路環境研析中心林姓負責人、蔡姓隊長、粘姓和王姓現役人員，警告「台獨網軍頭目分子」將依據懲獨22條對台獨分裂勢力採取懲治措施，依法終身追責。

大陸國安部指控台灣資通電軍雇傭駭客、網安公司執行民進黨當局下達的網路作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動，向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電郵，盜取網路直播平台、聯網電子螢幕、IP網路對講廣播系統或門戶網站登錄帳號密碼獲取控制權後插播反宣（傳）影音或張貼圖片，潛伏在主流社交媒體平台透過大量「機器人」帳號伺機散布假消息、操縱輿情走向，誤導大陸和台灣民眾認知。

中共 賴清德 釣魚

上一則

台各地監獄超收 北所4.4坪擠8人 空間小火氣大衝突日增

下一則

雲云命案疑預謀 負責人認事前買刀放辦公室 行凶動機曝光

延伸閱讀

陸委會將查處台藝人擁陸身分證 邱垂正：歌誦中國就別巴著台灣

陸委會將查處台藝人擁陸身分證 邱垂正：歌誦中國就別巴著台灣
日要求世博台灣館不能具官方色彩 要「民間企業」參展

日要求世博台灣館不能具官方色彩 要「民間企業」參展
八旗總編富察傳遭祕密起訴 海基會關注

八旗總編富察傳遭祕密起訴 海基會關注
台反傾銷調查陸鋼品、啤酒 學者憂陸取消ECFA讓利

台反傾銷調查陸鋼品、啤酒 學者憂陸取消ECFA讓利

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

2025-03-16 21:10

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　