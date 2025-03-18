國台辦稱富察案公開審判 陸委會：謊言

八旗文化總編輯富察(李延賀)在上海被拘捕將屆兩年，傳出已在日前遭到祕密起訴。(取材自臉書)

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被拘捕將屆兩年，日前傳出已遭陸方秘密起訴，大陸國台辦昨證實，富察案經公開開庭審理，已於2月17日一審公開宣判；陸委會昨批國台辦稱本案是「公開審判」，其實完全保密且未審先判，所謂充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利都是謊言。

海基會昨表示，尊重家屬意願，不便對外說明具體案情及細節，將持續關注案件後續發展，提供必要協助。

大陸國台辦發言人陳斌華昨指，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於今年2月17日一審公開宣判。法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。不過，國台辦並未透露李延賀的一審公開宣判結果。

陸委會昨回應，國台辦聲稱本案是公開審判，其實完全保密，且早已被中共 拿來當宣傳樣板，未審已先判，所謂充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利，完全是謊言。李延賀對台灣文化出版事業貢獻卓著，而中共關押李延賀的根本目的就是要箝制台灣的出版界、學術界和文化界，試圖造成寒蟬效應。

來台多年的李延賀已取得台灣身分，於2023年3月返回上海探親、處理戶籍註銷事宜，後來失聯。大陸國台辦同年4月證實，他涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。